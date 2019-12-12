Эксперт по отмыванию денег: SEB надеется выкрутиться

По словам британского эксперта, сложившаяся ситуации сродни той, когда один из двух детей пытается уйти от ответственности на том основании, что «старший брат был еще более непослушным». Барроу изучал объяснения SEB с тех пор, как TT и шведская телекомпания SVT обнаружили поток подозрительных транзакций в странах Балтии.

По словам Барроу, утверждение исполнительного директора SEB Йохана Торгебю о том, что банк не использовался систематически для отмывания денег, сомнительно.

«Если отмыватели денег создают предприятия, которые имеют счета в вашем банке, и они используются для отмывания денег, это само по себе означает, что вас систематически используют для отмывания денег», - сказал он.

«Если объем операций по отмыванию денег был меньше, чем у Danske или Swedbank, это делает ситуацию приемлемой? Не делает! »

По оценкам Барроу, SEB отчаянно пытается выпутаться, чтобы избежать полного расследования подозрительных операций, совершенных в прошлом. Плохое впечатление на него произвела и новая информация, обнародованная банком.