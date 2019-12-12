Количество людей с низкими зарплатами стремительно сокращается

Если пять лет назад в Эстонии имелись более 167 000 человек, чей месячный доход был меньше нынешней минимальной заработной платы, то есть 540 евро в месяц, то на данный момент их количество сократилось вдвое, до 88 515 налогоплательщиков. А количество высокооплачиваемых работников за это же время увеличилось более чем вдвое, пишет Postimees.
По данным Налогово-таможенного департамента, в течение последних пяти лет сократилось количество людей, получающих меньше 1000 евро в месяц, и увеличилось количество тех, кому платят больше 1000 евро в месяц. Быстрее всего увеличивалось количество налогоплательщиков, зарабатывающих больше 2500 евро в месяц. Таких с января 2015 года по август нынешнего года увеличилось в два с половиной раза: с 21 243 до 53 474.
По словам аналитиков, медианная зарплата уже несколько лет увеличивается быстрее средней. Медианной является зарплата, от которой половина людей получает больше, а половина меньше.
Начиная с 2003 года, средняя зарплата в Эстонии увеличивалась на восемь процентов в год, а рост медианной зарплаты составляет сейчас почти на один процент выше – 8,9 процента.
«За последние четыре года медианная зарплата увеличилась на 34 процента. Поэтому и понятно, почему сократилось количество людей, получающих низкие зарплаты и напротив, увеличилось количество тех, кто получает большие зарплаты», - объяснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
«Налоговая реформа 2018 года увеличила нетто-зарплату тех людей, которые получали меньше медианной зарплаты, но на пропорции направления движения, названные выше, это особо не повлияло», - добавил он.
По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, в то же время эта статистика вызывает вопросы, поскольку, начавшийся в январе 2015 года спад в сегменте 78 000 человек с минимальной зарплатой (до 540 евро) не отражает роста следующих зарплатных уровней (541-750 евро).
Минималка не соблазняет никого
«Тут в какой-то степени может иметься влияние и от увеличения количества договоров подряда, и от других структурных изменений, в том числе, зарплат в конвертах, но это не объясняет всей правды. В широком плане быстрый экономический рост связан с долей людей, получающих зарплату выше медианной», - отметил он.
«Больший рост в промежутке с более высокими зарплатами сам по себе логичен, поскольку если мы предполагаем более-мене равный рост зарплат в процентном соотношении, то, если измерять в евро, они начинают подниматься больше в верхней части», - объяснил главный экономист SEB Михкель Нестор.
«Количество людей из нижней части, то есть тех, кто получает меньше 540 евро, конечно, сократилось из-за увеличения минимальной зарплаты, размер которой, кроме конкретно получающих минималку, в определенном смысле влияет и на работников с высокими зарплатами», - добавил он.
Когда предыдущий правящий союз два года назад вышел с новой системой подоходного налога, многие аналитики предсказывали, что налоговая система притормозит рост средней зарплаты, поскольку считалось, что давление зарплат низкооплачиваемых работников на работодателей уменьшится из-за снижения подоходного налога. Однако так не произошло, и зарплаты, особенно зарплаты нижней части, по-прежнему стремительно растут: в третьем квартале прошлого и этого годов, а также во втором квартале этого года медианная зарплата увеличилась на десять процентов. Такой большой рост медианной зарплаты в последний раз видели во время экономического бума прошлого десятилетия.
«Что касается реформы подоходного налога, то на ее влияние нужно смотреть, проводя анализ на личностном уровне, но в отличие от Банка Эстонии, я скептически отношусь к тому, что этот рост зарплат приостановится, - объяснил Нестор. – О зарплатах договариваются в Эстонии, и в любом случае, речь идет о брутто-зарплате, и я хотел бы посмотреть на работника, который из-за увеличения нетто-зарплаты, обусловленного реформой, согласился бы со стоящей на месте брутто-зарплатой, особенно в нынешней конкурентной ситуации».
Меньшее неравенство по сравнению с южными соседями
Для продолжения быстрого роста зарплаты Эстонии нужны умные инвестиции и предложения рабочих мест при помощи структурных реформ и рабочей силы, исходя из имеющегося спроса.
«Умело выбранные инвестиции в рабочую силу и умную инфраструктуру в длительной перспективе помогут устойчиво увеличивать и доходы. Таким образом, очень важно, куда и насколько эффективно тратятся деньги от налогов в ситуации, когда экономический рост замедляется», - объяснил главный экономист Luminor Тыну Пальм.
Его коллега из Swedbank Тыну Мертсина подчеркнул, что в плане межзарплатных пропорций важно еще и то, что в последние годы разница между доходами (в том числе, доля людей, принадлежащих к квинтилю высоких и низких зарплат) снизилась. Более высокий и более высокий зарплатный квинтиль – это пятая часть людей, получающих доходы с большим и меньшим ростом. «В прошлом году неравенство в доходах у нас, конечно, было больше, чем в Финляндии и Швеции, но меньше, чем в Латвии Литве», - сказал он.
Зарплаты растут быстро
- Средняя зарплата за пять лет увеличилась на 38 процентов, а медианная на целых 43 процента.
- Количество высокооплачиваемых работников (получающих больше 2000 евро) за пять лет увеличилось на 55 291 человек.
- Реальные зарплаты также растут быстро. В то время как зарплаты увеличились более чем на 20 процентов, цены поднялись на 11,6 процента, что делает средний рост реальных зарплат в 32 процента.