Количество людей с низкими зарплатами стремительно сокращается

По данным Налогово-таможенного департамента, в течение последних пяти лет сократилось количество людей, получающих меньше 1000 евро в месяц, и увеличилось количество тех, кому платят больше 1000 евро в месяц. Быстрее всего увеличивалось количество налогоплательщиков, зарабатывающих больше 2500 евро в месяц. Таких с января 2015 года по август нынешнего года увеличилось в два с половиной раза: с 21 243 до 53 474.

По словам аналитиков, медианная зарплата уже несколько лет увеличивается быстрее средней. Медианной является зарплата, от которой половина людей получает больше, а половина меньше.

Начиная с 2003 года, средняя зарплата в Эстонии увеличивалась на восемь процентов в год, а рост медианной зарплаты составляет сейчас почти на один процент выше – 8,9 процента.

Тыну Мертсина. ФОТО: swedbank

«За последние четыре года медианная зарплата увеличилась на 34 процента. Поэтому и понятно, почему сократилось количество людей, получающих низкие зарплаты и напротив, увеличилось количество тех, кто получает большие зарплаты», - объяснил главный экономист Swed­bank Тыну Мертсина.

«Налоговая реформа 2018 года увеличила нетто-зарплату тех людей, которые получали меньше медианной зарплаты, но на пропорции направления движения, названные выше, это особо не повлияло», - добавил он.

По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, в то же время эта статистика вызывает вопросы, поскольку, начавшийся в январе 2015 года спад в сегменте 78 000 человек с минимальной зарплатой (до 540 евро) не отражает роста следующих зарплатных уровней (541-750 евро).

Минималка не соблазняет никого

«Тут в какой-то степени может иметься влияние и от увеличения количества договоров подряда, и от других структурных изменений, в том числе, зарплат в конвертах, но это не объясняет всей правды. В широком плане быстрый экономический рост связан с долей людей, получающих зарплату выше медианной», - отметил он.

Михкель Нестор. ФОТО: Jaanus Lensment

«Больший рост в промежутке с более высокими зарплатами сам по себе логичен, поскольку если мы предполагаем более-мене равный рост зарплат в процентном соотношении, то, если измерять в евро, они начинают подниматься больше в верхней части», - объяснил главный экономист SEB Михкель Нестор.

«Количество людей из нижней части, то есть тех, кто получает меньше 540 евро, конечно, сократилось из-за увеличения минимальной зарплаты, размер которой, кроме конкретно получающих минималку, в определенном смысле влияет и на работников с высокими зарплатами», - добавил он.