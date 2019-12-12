Чт, 12.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Галерея: редакции Postimees переезжают в новое здание

Таллиннские редакции Postimees Grupp переезжают в квартал Fahle Park на Тартуском шоссе.

Радиопередачи уже две недели выходят из нового здания, газета Postimees и редакции новостных порталов приступят к работе в новом офисе с понедельника, 16 декабря.

Входящие в концерн телеканалы переедут в начале нового года.

Postimees Grupp – крупнейши в Балтии медиаконцерн, который имеет представительства в трех странах и 13 городах: Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Раквере, Пайде, Валга, Риге, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляе и Паневежисе.

В Postimees Grupp входят:

  • Старейшая в Эстонии газета Postimees и новостные порталы на эстонском, русском и английском языках, газеты Tartu Postimees, Pärnu  Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees их новостные порталы, еженедельник Maa Elu и журнал 60+;
  • Развлекательные порталы Elu24 и русскоязычный Лимон, а также более десятка тематических порталов;
  • Радио Kuku, Elmar, MyHits, Народное радио и DFM;
  • Телеканалы Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits;
  • Новостное агенство BNS;
  • Книжное издательство Postimees Kirjastus;
  • Target Master;
  • Латвийский новостной портал SIA TVNET;
  • Латвийское новостное агенство SIA LETA;
  • Литовский новостной портал 15min UAB;
  • Литовское новостное агенство BNS.

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