Галерея: редакции Postimees переезжают в новое здание

Радиопередачи уже две недели выходят из нового здания, газета Postimees и редакции новостных порталов приступят к работе в новом офисе с понедельника, 16 декабря.
Входящие в концерн телеканалы переедут в начале нового года.
Postimees Grupp – крупнейши в Балтии медиаконцерн, который имеет представительства в трех странах и 13 городах: Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Раквере, Пайде, Валга, Риге, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляе и Паневежисе.
В Postimees Grupp входят:
- Старейшая в Эстонии газета Postimees и новостные порталы на эстонском, русском и английском языках, газеты Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees их новостные порталы, еженедельник Maa Elu и журнал 60+;
- Развлекательные порталы Elu24 и русскоязычный Лимон, а также более десятка тематических порталов;
- Радио Kuku, Elmar, MyHits, Народное радио и DFM;
- Телеканалы Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits;
- Новостное агенство BNS;
- Книжное издательство Postimees Kirjastus;
- Target Master;
- Латвийский новостной портал SIA TVNET;
- Латвийское новостное агенство SIA LETA;
- Литовский новостной портал 15min UAB;
- Литовское новостное агенство BNS.