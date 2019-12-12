Зарегистрированная в Эстонии фирма будет поставлять уголь из России на Украину

Это следует из данных об объеме квот, которые Минэкономразвития РФ согласовывает с грузоотправителями. Копию списка квот РБК предоставил источник, близкий к одной из российских угольных компаний, и подтвердил источник в другой.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

По его словам, NT Marine будет поставлять на Украину около 500 тысяч тонн угля разных марок, включая антрацит, в месяц.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн тонн угля и кокса в месяц. При текущих ценах на уголь (85–100 долларов за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить 50 млн долларов, а доналоговая прибыль EBITDA — 5–8 млн долларов при 10–15 процентах рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Волынец напомнил, что украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую: с 1 июня 2019 года вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития (квот). Это ответные санкции на решение Украины ограничить импорт российских товаров. Согласно списку квот на декабрь, с которым ознакомился РБК, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля» и «Северстали» на Авдеевский коксохимический завод, входящий в «Метинвест» Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).