Фото: милые идеи оформления интерьера к Рождеству и Новому году

На этот раз взгляд из Скандинавии — шведский бренд Jotex представил несколько идей легкого минималистичного дизайна, когда не хочется перегружать пространство, но душа жаждет праздника.

ФОТО: pufikhomes.com

А ведь и вправду, иногда достаточно несколько еловых веток, парочки венков или лаконичной елки, чтобы создать нужную атмосферу, сохранив при этом стиль интерьера.