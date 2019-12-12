Чт, 12.12.2019
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  • Фото: милые идеи оформления интерьера к Рождеству и Новому году

Фото: милые идеи оформления интерьера к Рождеству и Новому году

ФОТО: pufikhomes.com

Сегодня вместе с блогом Pufikhomes предлагаем вашему вниманию еще одну порцию прекрасных свежих трендов по оформлению праздничного интерьера. 

На этот раз взгляд из Скандинавии — шведский бренд Jotex представил несколько идей легкого минималистичного дизайна, когда не хочется перегружать пространство, но душа жаждет праздника.

ФОТО: pufikhomes.com

А ведь и вправду, иногда достаточно несколько еловых веток, парочки венков или лаконичной елки, чтобы создать нужную атмосферу, сохранив при этом стиль интерьера.

Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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