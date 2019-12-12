Фото: милые идеи оформления интерьера к Рождеству и Новому году

Сегодня вместе с блогом Pufikhomes предлагаем вашему вниманию еще одну порцию прекрасных свежих трендов по оформлению праздничного интерьера.
На этот раз взгляд из Скандинавии — шведский бренд Jotex представил несколько идей легкого минималистичного дизайна, когда не хочется перегружать пространство, но душа жаждет праздника.
А ведь и вправду, иногда достаточно несколько еловых веток, парочки венков или лаконичной елки, чтобы создать нужную атмосферу, сохранив при этом стиль интерьера.
Все фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.