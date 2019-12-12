Фото: в этом городе плата за наем жилья не менялась 500 лет

На юге Германии есть городок Аугсбург, а в нем - район Фуггерай, в котором цена на аренду жилья не меняется уже 500 лет, пишет theculturetrip.com. Здесь, за проживание в каждой из 142 квартир, на которые разделены стоящие на одной улице 52 одинаковых дома светло-горчичного цвета, платить придется всего-навсего 88 евроцента в год!

Все дома модернизированы, в них есть электричество и отопление. Кто может жить в этих квартирах, решает существующий до сих пор фонд семьи Фуггеров. Сначала предпочтение отдавалось семьям с детьми, но затем стали рассматривать заявления всех нуждающихся. Главное условие - быть католиком и жить в Аугсбурге не менее двух лет. Жильцы платят за проживание один рейнский гульден - примерно 0,88 евро в год, а также должны три раза в день молиться за основателей квартала. На оплату коммунальных услуг ежемесячно выдается 46 евро.