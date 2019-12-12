Поехал в другой город и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

В прошлую пятницу, 6 декабря, Йоэль покинул свой дом в Килинги-Нымме, направился в Пярну и пропал. Об его исчезновении в Центр тревоги сообщили вчера. Насколько известно полиции, Йоэля в последний раз видели в воскресенье, 8 декабря, в 12 часов в Пярну возле магазина Maxima на Рижском шоссе. На данный момент неизвестно, куда он направился дальше.

По словам участкового Пярнуского отделения полиции Кайри Ыильсалу, полицейские побеседовали со знакомыми пропавшего. Сейчас стражи правопорядка просматривают записи с видеокамер, которые расположены в районе магазина Maxima на Рижском шоссе, чтобы выяснить, куда Йоэль направился.

У него коричневые волосы, среднее телосложение, а рост около 180 сантиметров. На нем были футболка, черная зимняя куртка с сероватым меховым воротником и черные спортивные штаны. При ходьбе он прихрамывает.