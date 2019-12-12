Россия высылает двух немецких дипломатов

Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, оба должны покинуть пределы РФ в течение семи дней. Об этом было объявлено послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру, которого незадолго до этого вызвали в российский МИД, передает в четверг, 12 декабря, агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Германии назвало высылку немецких дипломатов необоснованной и подающей ложный сигнал. Оно предупредило, что оставляет за собой право на дальнейшие шаги в свете проводимого Федеральной прокуратурой ФРГ расследования совершенного в августе текущего года убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В связи с этим убийством власти ФРГ 4 декабря выслали двух сотрудников посольства РФ. Как сообщил МИД Германии, сотрудники посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказывают должного содействия в расследовании этого убийства.

Зеркальный ответ

Президент России Владимир Путин на полях недавнего саммита в "нормандском формате" в Париже раскритиковал решение о высылке российских дипломатов и пообещал зеркальный ответ. Он отверг обвинение Германии в том, что Россия не желает содействовать расследованию убийства Хангошвили. Самого убитого Путин назвал боевиком и бандитом и утверждал, что Россия добивалась выдачи Хангошвили из Германии, но безрезультатно.