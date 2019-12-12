AirBaltic теперь считает покупки из магазинов tax-free ручной кладью

Латвийская авиакомпания Air Baltic включила покупки из магазинов беспошлинной торговли в список ручной клади, общий вес которой не должен превышать восемь килограммов. Если же суммарный вес взятых в салон вещей больше, то его нужно зарегистрировать, заплатив 60 евро, пишет портал rus.err.ee.
Кроме покупок личными вещами считаются ручные сумки, ноутбуки, сумки для камер и зонты.
На рейсах airBaltic пассажиру класса Economy (не младенцу) разрешается взять с собой в салон одну единицу багажа (55x40x23 см) и одну личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать восемь килограммов.