Чт, 12.12.2019
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AirBaltic теперь считает покупки из магазинов tax-free ручной кладью

Самолет airBaltic.

ФОТО: airBaltic

Латвийская авиакомпания Air Baltic включила покупки из магазинов беспошлинной торговли в список ручной клади, общий вес которой не должен превышать восемь килограммов. Если же суммарный вес взятых в салон вещей больше, то его нужно зарегистрировать, заплатив 60 евро, пишет портал rus.err.ee.

Кроме покупок личными вещами считаются ручные сумки, ноутбуки, сумки для камер и зонты.

На рейсах airBaltic пассажиру класса Economy (не младенцу) разрешается взять с собой в салон одну единицу багажа (55x40x23 см) и одну личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать восемь килограммов.

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