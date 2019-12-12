Чт, 12.12.2019
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AirBaltic теперь считает приобретенное в магазинах tax-free ручной кладью

Самолет airBaltic.

ФОТО: airBaltic

Латвийская авиакомпания Air Baltic включила купленное в магазинах беспошлинной торговли в список ручной клади, общий вес которой не должен превышать восьми килограммов. Если же суммарный вес взятых в салон вещей больше, нужно заплатить 60 евро, пишет портал rus.err.ee.

Кроме покупок личными вещами считаются сумки, ноутбуки, сумки для камер и зонты.

На рейсах airBaltic пассажиру эконом-класса (не младенцу) разрешается взять с собой в салон одну единицу багажа (55x40x23 см) и одну личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать восьми килограммов.

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