AirBaltic теперь считает приобретенное в магазинах tax-free ручной кладью

Латвийская авиакомпания Air Baltic включила купленное в магазинах беспошлинной торговли в список ручной клади, общий вес которой не должен превышать восьми килограммов. Если же суммарный вес взятых в салон вещей больше, нужно заплатить 60 евро, пишет портал rus.err.ee.