AirBaltic теперь считает приобретенное в магазинах tax-free ручной кладью

Латвийская авиакомпания Air Baltic включила купленное в магазинах беспошлинной торговли в список ручной клади, общий вес которой не должен превышать восьми килограммов. Если же суммарный вес взятых в салон вещей больше, нужно заплатить 60 евро, пишет портал rus.err.ee.
Кроме покупок личными вещами считаются сумки, ноутбуки, сумки для камер и зонты.
На рейсах airBaltic пассажиру эконом-класса (не младенцу) разрешается взять с собой в салон одну единицу багажа (55x40x23 см) и одну личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать восьми килограммов.