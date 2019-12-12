Чт, 12.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Малагу за 143 евро!

Малага.

ФОТО: Inna Nerlich / PantherMedia / Inna Nerlich

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 143 евро

Туда-обратно из Таллинна на острова Греции начиная со 171 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пенсильванию начиная с 287 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 522 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Ирландию начиная со 102 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Сиэтл начиная с 317 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Атланту начиная с 317 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Рио-де-Жанейро начиная с 550 евро

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