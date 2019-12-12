Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Малагу за 143 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 143 евро
Туда-обратно из Таллинна на острова Греции начиная со 171 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пенсильванию начиная с 287 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 522 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Ирландию начиная со 102 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сиэтл начиная с 317 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Атланту начиная с 317 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Рио-де-Жанейро начиная с 550 евро