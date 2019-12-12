Чт, 12.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Евросоюз хочет ввести новое правило для водителей фур

Грузовики.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Евросоюз (ЕС) собирается обязать автоперевозчиков составлять такие графики, чтобы шоферы фур возвращались домой как минимум каждые восемь недель.

Такое положение предусмотрено в согласованном в четверг утром предварительном соглашении Европарламента (ЕП) и представляющей государства-члены Финляндией, сообщили BNS источники в Брюсселе.

Это соглашение не является окончательным, его еще должны утвердить государства-члены. Европарламентарии ранее предлагали обязать предприятия возвращать водителей домой каждые четыре недели.

Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы критиковали такие предложения, аргументируя тем, что это увеличит загрязнение окружающей среды и будет мешать борьбе с изменениями климата.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для перевозчиков западноевропейцы добиваются их вытеснения с рынка.

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить условия труда работников.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ