Видео: Овечкин отправил в больницу второго арбитра НХЛ, вырубив его силовым приемом

Главный арбитра матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:2) Джон Макайзек попал в больницу после силового приема российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.
В начале третьего периода капитан «столичных» Овечкин толкнул в спину главного арбитра Джона Макайзека. Тот неудачно выбрал позицию и мешал форварду вступить в борьбу за шайбу, которой владел игрок «Бостона» Джейк Дебраск, передает NEWSru.
Не ожидавший подвоха арбитр плашмя рухнул на лед не смог продолжить матч. Несколькими минутами позже он был отправлен в больницу для обследования. О степени серьезности травмы пока не сообщается.
Отмечается, что действия форварда были непреднамеренными.
Ранее в этом сезоне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отправил к эскулапам судью Фурмана Саута. При попытке вывести шайбу из своей зоны Александр нечаянно попал шайбой арбитру в лицо, разбив его до крови. Пострадавшему пришлось накладывать швы.
Капитан «Вашингтона» в матче в «Бостоном» впервые в сезоне не нанес ни одного броска в створ ворот, при этом его единственный выстрел в сторону ворот был заблокирован. Тем не менее, его клуб выиграл 3:2 и продолжает лидировать в сводной таблице лиги, где «Бостон» идет вторым.