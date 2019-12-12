Видео: Овечкин отправил в больницу второго арбитра НХЛ, вырубив его силовым приемом

В начале третьего периода капитан «столичных» Овечкин толкнул в спину главного арбитра Джона Макайзека. Тот неудачно выбрал позицию и мешал форварду вступить в борьбу за шайбу, которой владел игрок «Бостона» Джейк Дебраск, передает NEWSru.

Не ожидавший подвоха арбитр плашмя рухнул на лед не смог продолжить матч. Несколькими минутами позже он был отправлен в больницу для обследования. О степени серьезности травмы пока не сообщается.

Отмечается, что действия форварда были непреднамеренными.

Ранее в этом сезоне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отправил к эскулапам судью Фурмана Саута. При попытке вывести шайбу из своей зоны Александр нечаянно попал шайбой арбитру в лицо, разбив его до крови. Пострадавшему пришлось накладывать швы.