Пожар на российском авианосце потушен: один член экипажа погиб, 12 пострадали

«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров», – сказал собеседник агентства. Сейчас осуществляется проливка. По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Как пишет «Коммерсант», причиной пожара стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь, от которой огонь перекинулся на электрокабели. Перед проведением пожароопасных работ экипаж корабля должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого. При этом пожар не нанес критического ущерба крейсеру – дыма было больше, чем огня, а пострадали от него в основном коммуникации, и так подлежащие замене.

Утром 12 декабря на крейсере «Адмирал Кузнецов», который с осени 2018 года ремонтируется на побережье Кольского залива в Мурманске, продолжился демонтаж оборудования. Этот процесс неизбежно сопровождается так называемыми огневыми работами. К ним военные моряки относят электро- и газосварку металлов, а также их резку автогеном или углошлифовальной машиной, во время которой летят искры.

По установленному в ВМФ регламенту любые проводимые на корабле ремонтные работы обязательно контролируются офицерами его экипажа. Перед тем, как разрешить огневые работы, военные моряки обследуют зону их проведения и, только убедившись, что применение сварочного аппарата или болгарки в этом месте не создаст опасность для живучести корабля, выдают бригаде письменное разрешение на демонтаж того или иного узла. В минувший четверг процедура согласования была полностью соблюдена, однако уже через час после начала работ, ведущихся на нижней палубе крейсера, в его трюме начался пожар.

По мнению источников, горячая сварочная окалина провалилась вниз по идущему через все палубы крейсера кабельному каналу и попала на оставленную кучу мусора из ветоши и опилок. Мусор воспламенился и трюм сразу заволокло удушливым дымом. В Объединенной судостроительной корпорации причиной аварии также назвали человеческий фактор.

Военные моряки дивизиона аварийно-спасательных работ "Адмирала Кузнецова" организованно эвакуировали на берег всех гражданских специалистов, а экипаж самостоятельно затушил пожар в трюме, однако из-за сквозняков и работающей вентиляции огонь успел перекинуться на изоляцию электропроводов и уйти в кабельные каналы. Сотрудники МЧС весь день проливали шахты, кабельные, вентиляционные каналы и технологические отсеки крейсера водой и углекислотной пеной, однако остановить поступление дыма до вечера 12 декабря не удалось.

К вечеру 12 декабря стало известно, что десять военных моряков и гражданских спасателей в возрасте от 20 до 35 лет получили неопасные для жизни отравления продуктами горения и были госпитализированы в три больницы Мурманска. Одного из офицеров дивизиона аварийно-спасательных работ до сих пор не могут найти, а еще один член экипажа "Адмирала Кузнецова" уже обнаружен погибшим.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений. Пропавший офицер практически сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

Установить точную причину возгорания можно будет только после выводов уже сформированной технической комиссии. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР уже предположило, что авария могла быть связана с нарушением правил безопасности при ведении строительных или иных работ, и возбудило уголовное дело.