В порту Мурманска загорелся единственный российский авианосец
Сильный пожар произошел на единственном российском авианосце “Адмирал Кузнецов”, стоящем на ремонте в Мурманске, сообщили российские информационные агентства в четверг.
Пожар произошел при проведении сварочных работ, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ремонтирующей авианосец Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
По данным источника Интерфакса, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе. Собеседник отметил, что горит дизтопливо и кабели.
Шесть человек пострадали, судьба одного человека неизвестна, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь пожара достигла 600 квадратных метров.
Построенный еще во времена СССР “Адмирал Кузнецов” вернулся в Россию в 2017 году после военной операции в Сирии, в ходе которой произошли две аварии при заходе на посадку палубных истребителей. После этого он встал на ремонт, но осенью 2018 года плавучий док, из которого выходил крейсер, затонул, а авианосец снова получил повреждения.
В начале этой недели Рахманов говорил, что ремонт “Адмирала Кузнецова” идет по плану и должен быть завершен в срок в 2022 году.