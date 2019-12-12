В порту Мурманска загорелся единственный российский авианосец: пострадали 11 человек, пропали трое

Сильный пожар произошел на единственном российском авианосце “Адмирал Кузнецов”, стоящем на ремонте в Мурманске, сообщили российские информационные агентства в четверг. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.
Пожар произошел при проведении сварочных работ, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ремонтирующей авианосец Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
По данным источника Интерфакса, возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе. Собеседник отметил, что горит дизтопливо и кабели.
Медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Еще трое пропали без вести, ведутся поиски", – сказал источник.
Все десять пострадавших в результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в правительстве Мурманской области.
"Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего - как тяжелое", – отметил собеседник агентства.
Построенный еще во времена СССР “Адмирал Кузнецов” вернулся в Россию в 2017 году после военной операции в Сирии, в ходе которой произошли две аварии при заходе на посадку палубных истребителей. После этого он встал на ремонт, но осенью 2018 года плавучий док, из которого выходил крейсер, затонул, а авианосец снова получил повреждения.
В начале этой недели Рахманов говорил, что ремонт “Адмирала Кузнецова” идет по плану и должен быть завершен в срок в 2022 году.