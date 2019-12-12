В Таллинне появятся три новых памятника

Памятник Георгу Отсу будет установлен рядом с театром Эстония, по адресу бульвар Эстония, 4. Временная комиссия, созванная для определения подходящего места для памятника, сочла важным, чтобы памятник передавал важность и значение фигуры Георга Отса, а также обогащал городское пространство.

«Театр "Эстония" имеет важный культурный и пространственный контекст, который поддержал становление Отса, на сцене театра он выступил в одних из важнейших своих ролей. Территория вокруг театра одна из наиболее представительных в Таллинне, - пояснил председатель временной комиссии Вадим Белобровцев. – Преображенный парк Таммсааре, планируемое обновление Театральной площади и трамвайная линия, которая в перспективе может пройти по бульвару Рявала, способствуют оживлению городского пространства и повышению его привлекательности для местных жителей и гостей Таллинна».

Художественное решение памятника и его установка будут определены в ходе одноэтапного конкурса, творческую задачу для конкурсантов составит Таллиннский департамент городского планирования. Организацией конкурса, переговорами о конкурсе госпоставок и реализацией идеи занимается Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

В качестве места расположения памятника Константину Пятсу утверждена территория Нового рынка в парке Таммсааре. Временная комиссия, созванная для определения подходящего места для памятника, пришла к выводу, что это место в парке Таммсааре находится на виду и достойно того, чтобы установить там памятник первому президенту. Расположение также подчеркнет связь Пятса с произошедшими здесь в 1905 году политическими событиями, а в находящемся рядом театре "Эстония" 100 лет назад при участии Константина Пятса проходили собрания, на которых планировалось провозглашение Эстонской Республики. Внешний вид памятника будет определен в ходе одноэтапного открытого конкурса, условия которого составлены Эстонским Союзом архитекторов.

В качестве подходящих мест для памятника Яану Кроссу горуправа утвердила два альтернативных расположения – угол улиц Кулласеппа и Харью, либо участок улицы Кулласеппа ближе к Ратушной площади. Окончательно место будет выбрано в ходе конкурса идей по созданию памятника. Комиссия предложила расположить памятник на улице Кулласеппа, поскольку в расположенном рядом Доме писателей находились жилые и рабочие помещения писателя.