Лучшие спортсмены года в Таллинне - Анетт Контавейт и Хейки Наби

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в приветственной речи напомнил, что в этом году отмечается Год эстонского языка – столетие с момента утверждения эстонского языка в качестве государственного. «Мы также отмечаем в этом году 150-летие Певческих праздников и столетие с момента принятия решения об основании Эстонского спортивного союза и Эстонского олимпийского комитета. Язык – основа государства и культуры, но и спорт является одной из опор нашей страны, - сказал Кылварт. – Писатель Эрнест Хемингуэй сказал, что спорт учит честной борьбе. Спорт учит достойно проигрывать. Поэтому спорт учит всему, он учит жизни».

Выбранная лучшей спортсменкой Таллинна Анетт Контавейт вышла в финал WTA в Штутгарте и в полуфинал WTA Miami Open, а также вошла в число 25 лучших теннисисток мира (лучший результат в этом году – 14 место WTA). Она также стала лучшей теннисисткой Эстонии. Тренер Анетт Контавейт – Найджел Сирс.

Лучшим спортсменом Таллинна стал Хейки Наби, завоевавший на чемпионате мира бронзовую медаль в греко-римской борьбе, пятое место на чемпионате Европы, серебряную медаль на всемирных военных играх и стал чемпионом Эстонии-2019. Тренеры Хейки Наби – Игорь Бугай и Ивар Коткас.

Лучшей командой стал баскетбольный клуб BC Kalev/Cramo – одиннадцатикратные чемпионы Эстонии. Команда впервые участвовала в плей-офф лиги VTB, заняла седьмое место, а в Эстонско-Латвийской лиге – третье место. Главный тренер команды – Дональдас Кайриос, помощники тренера – Индрек Рейнбок и Рассел Бергман.

Лучшей спортсменкой-юниором стала Келли Сильдару, лучшим молодежным спортивным клубом – Хааберстиская школа фигурного катания.