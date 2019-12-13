"Вратарь моей мечты": очередная кинолегенда о советских спортсменах

Артист Александр Фокин очень обаятелен; возможно, он даже чем-то похож на молодого Яшина, только начинавшего карьеру вратаря, но на Яшина зрелого, такого, каким он запомнился, не похож. Юлия Хлынина в роли жены Яшина Валентины тоже чрезвычайно обаятельна, вот только материал роли беден: сначала надо играть милую девушку, которая знает себе цену, но и жениху тоже цену знает, а потом – верную боевую подругу героя, его надежный тыл.

Герой и его окружение

Лев Яшин, насколько известно, был действительно героем без страха и упрека. Единственный недостаток: он еще подростком начал курить и так и не освободился от этой привычки. Тренеры московского «Динамо» и сборной, конечно, знали об этом, но смотрели сквозь пальцы.

Но безупречный герой еще не означает – бесконфликтный.

В картине показан только один конфликт Яшина – с болельщиками, после ЧМ-1962 в Чили. И то – лишь частично. В самом начале матча с Чили Яшин в столкновении с игроком соперников получил сильный удар по голове и сотрясение мозга. Замены тогда не допускались. Яшин пропустил два мяча – один со штрафного, другой, от Рохаса, с 30 метров. (Советские газеты писали, что с сорока!) Многие специалисты считали, что в первом годе виноваты полевые игроки, неправильно выстроившие «стенку», а второй был вообще из разряда неберущихся: Яшин среагировал, но не сумел отбить. Но спортивные функционеры, как водится, нашли козла отпущения. А болельщики и рады были свергнуть кумира с пьедестала. Яшина освистывали, писали на стенах дома ругательства, прокалывали шины его «Волге».

В фильме о роли функционеров сказано глухо, есть только один противный тип, который дает указание журналисту ТАСС написать, что в поражении виноват Яшин. А между тем руководство спорткомитета к тому времени стало подумывать о том, как бы убрать «слишком старого» вратаря. Яркие и самостоятельные личности всегда не устраивают серость, а серость всегда – у власти.

Евгений Евтушенко посвятил Яшину стихи, в которых есть такие строки:

Стиль Яшина

мятеж таланта,

когда под изумленный гул

гранитной грацией гиганта

штрафную он перешагнул.

Захватывала эта смелость,

когда в длину и ширину

временщики хотели сделать

штрафной площадкой

всю страну.

Страну покрыла паутина

запретных линий меловых,

чтоб мы, кудахтая курино,

не смели прыгнуть через них….

Ах, Лев Иваныч,

Лев Иваныч,

но ведь и любят нас за то,

что мы куда не след совались

и делали незнамо что.

Ведь и в безвременное время

всех грязных игр договорных

не вывелось в России племя

пересекателей штрафных!

Купель безвременья

трясина.

Но это подвиг, а не грех

прожить и честно, и красиво

среди ворюг и неумех.