Галерея: в продаже дом в Нымме с витражами и фресками известного эстонского художника

Дом площадью 283 м2, находящийся на участке площадью 2335 м2, построен в 1999 году. На первом этаже расположены: сени, прихожая, гардеробная для верхней одежды, открытая кухня-гостиная, спальня, кабинет, ванная, баня, техническое помещение и гараж. На втором этаже - две спальни и большая ванная.

Разрешение на строительство выдано в 1999 году. Дом расширен, реконструирован и реновирован в 2009 году. Разрешение на эксплуатацию имеется.

Здание построено на низком фундаменте. Потолки смотрированы из железобетона, стены - из кирпича и мелких блоков. Крыша черепичная.

Полы первого этажа, кроме кабинета, покрыты гранитными плитами. На втором этаже - дубовый паркет. Стену гостиной украшает фреска Андрея Лобанова, на окнах кабинета и в одной из ванных - витражи.

Кухня обставлена высококачественной мебелью и оборудована интегрированной бытовой техникой.