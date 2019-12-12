Картина дня: прощание с Лужковым, преступление туристов в Ида-Вирумаа и закрытие интернет-магазина

Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму

Трое друзей, живущих в Тарту и Таллинне, приехали отдохнуть в выходные в рекламирующий себя как край приключений Ида-Вирумаа, однако их приключение оказалось настолько сумасшедшим, что в итоге их приговорили к тюремному наказанию за жестокое преступление. Читать далее статью «Северного побережья».

Известный эстонский интернет-магазин закрылся со дня

Интернет-магазин Hansamööbel, который неоднократно комиссией по потребительским спорам был признан неправым, закрылся. Насколько известно, заплатившим за мебель клиентам деньги не вернули. Читать далее...

Prisma ошиблась: покупатели переплатили, но могут вернуть деньги

В магазине Prisma некоторые настольные игры на русском языке стоили больше, чем точно такие же, но на эстонском. Как сообщила Rus.Postimees представительница сети, в ценах была допущена ошибка и магазин готов вернуть покупателям переплаченную сумму. Читать далее...

Суд отправил в тюрьму подростка, убившего 13-летнего мальчика

Минувшим летом всю Эстонию потряс произошедший в самом сердце Пярну трагический инцидент, в результате которого оборвалась жизнь 13-летнего мальчика. Сегодня Пярнуский уездный суд признал 16-летнего подростка виновным в нанесении жертве смертельных травм и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Из-за сокращенного производства этот срок уменьшится на треть - до пяти лет и четырех месяцев. Читать далее...

В Москве простились с Юрием Лужковым

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции. Храм Христа Спасителя был открыт для желающих проститься с ним с 7:00, прощание продлилось до 14:00. Читать далее...

Единственный российский авианосец загорелся в порту Мурманска

Сильный пожар произошел на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске. Пожар произошел при проведении сварочных работ. Читать далее...

Россия высылает двух немецких дипломатов

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве высланы в ответ на решение Германии выдворить двух дипломатов РФ. Оба случая имеют косвенное отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают помочь годовалому Эрику с редким заболеванием

Детский фонд Клиники Тартуского университета призывает людей помочь годовалому Эрику с редким генетическим сбоем продолжить получать необходимое лечение. У годовалого Эрика диагностировали очень редкий и до сих пор малоизученный генетический сбой, основными признаками которого являются низкий мышечный тонус и отставание в развитии моторики и речи. Деятельностная терапия для Эрика очень важна: регулярное посещение терапии помогает ребенку достигать прогресса в развитии. Читать далее...

Редакции Postimees переезжают в новое здание