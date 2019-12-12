Картина дня: прощание с Лужковым, преступление туристов в Ида-Вирумаа и закрытие интернет-магазина

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму
Трое друзей, живущих в Тарту и Таллинне, приехали отдохнуть в выходные в рекламирующий себя как край приключений Ида-Вирумаа, однако их приключение оказалось настолько сумасшедшим, что в итоге их приговорили к тюремному наказанию за жестокое преступление. Читать далее статью «Северного побережья».
Известный эстонский интернет-магазин закрылся со дня
Интернет-магазин Hansamööbel, который неоднократно комиссией по потребительским спорам был признан неправым, закрылся. Насколько известно, заплатившим за мебель клиентам деньги не вернули. Читать далее...
Prisma ошиблась: покупатели переплатили, но могут вернуть деньги
В магазине Prisma некоторые настольные игры на русском языке стоили больше, чем точно такие же, но на эстонском. Как сообщила Rus.Postimees представительница сети, в ценах была допущена ошибка и магазин готов вернуть покупателям переплаченную сумму. Читать далее...
Суд отправил в тюрьму подростка, убившего 13-летнего мальчика
Минувшим летом всю Эстонию потряс произошедший в самом сердце Пярну трагический инцидент, в результате которого оборвалась жизнь 13-летнего мальчика. Сегодня Пярнуский уездный суд признал 16-летнего подростка виновным в нанесении жертве смертельных травм и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Из-за сокращенного производства этот срок уменьшится на треть - до пяти лет и четырех месяцев. Читать далее...
В Москве простились с Юрием Лужковым
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции. Храм Христа Спасителя был открыт для желающих проститься с ним с 7:00, прощание продлилось до 14:00. Читать далее...
Единственный российский авианосец загорелся в порту Мурманска
Сильный пожар произошел на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске. Пожар произошел при проведении сварочных работ. Читать далее...
Россия высылает двух немецких дипломатов
Два сотрудника посольства ФРГ в Москве высланы в ответ на решение Германии выдворить двух дипломатов РФ. Оба случая имеют косвенное отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Читать далее...
Жителей Эстонии призывают помочь годовалому Эрику с редким заболеванием
Детский фонд Клиники Тартуского университета призывает людей помочь годовалому Эрику с редким генетическим сбоем продолжить получать необходимое лечение. У годовалого Эрика диагностировали очень редкий и до сих пор малоизученный генетический сбой, основными признаками которого являются низкий мышечный тонус и отставание в развитии моторики и речи. Деятельностная терапия для Эрика очень важна: регулярное посещение терапии помогает ребенку достигать прогресса в развитии. Читать далее...
Редакции Postimees переезжают в новое здание
Таллиннские редакции Postimees Grupp переезжают в квартал Fahle Park на Тартуском шоссе. Радиопередачи уже две недели выходят из нового здания, газета Postimees и редакции новостных порталов приступят к работе в новом офисе с понедельника, 16 декабря. Смотрите галерею здесь.
Жителей Эстонии предупреждают о мошенниках, обещающих вернуть потерянные деньги
В ноябре полиция получила сообщения о 17 случаях мошенничества под предлогом инвестирования либо предложения помочь вернуть потерянные деньги. Мошенники обещают отчаявшимся людям помощь в возвращении так называемых инвестиций, но в итоге жертва снова лишается денег. Читать далее...
Зарегистрированная в Эстонии фирма будет поставлять уголь из России на Украину
Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50 процентов всех поставок) в декабре 2019 года. Читать далее...
Эксперт по отмыванию денег: SEB надеется выкрутиться
Банк SEB приводит недостаточные объяснения по поводу подозрений в отмывании денег, сказал шведскому информационному агентству ТТ консультант нескольких крупных банков и эксперт по отмыванию денег Грэм Барроу. «Их оправдание, похоже, заключается в том, что они не так плохи, как Danske Bank», - приводит его слова Postimees. Читать далее...
Жители Эстонии озвучили свои рождественские пожелания работодателям
Как выяснилось из последнего исследования CVKeskus.ee, каждый пятый житель Эстонии желает получить перед рождественскими праздниками от работодателя два дополнительных дня отпуска. Несмотря на то, что отпускные дни являются одним из самых востребованных дополнительных благ в преддверии наступающих праздников, еще больше работники хотели бы получить к новому году повышение зарплаты или увидеть на своем банковском счете рождественскую премию. Читать далее...
Рейтинг партий: реформисты провожают год в роли лидеров, центристы пытаются догонять
Оппозиционная Партия реформ продолжала оставаться самой популярной политической силой страны и в декабре, а рейтинг центристов оказался выше, чем в марте, когда на парламентских выборах партия премьера получила 23,1% голосов, выясняется из свежего исследования общественного мнения. Читать далее...