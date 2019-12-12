Департамент лекарств об отмене аптечной реформы: нет никакого анализа

Например, Департамент лекарств видит проблему в том, что согласно поправкам законопроекта в населенном пункте с населением меньше 20 000 человек больше не нужно содержать общую аптеку, их можно будет изменить в сетевую аптеку. К сетевым аптекам предъявляются меньшие требования по помещениям, они могут работать меньшее количество часов, на месте может не быть провизора, и там не готовят лекарства.

Согласно действующему закону, сетевая аптека может быть в населенном пункте, в котором проживают меньше 4000 человек. Поскольку больше 20 000 человек в Эстонии живут лишь в пяти городах: Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну и Кохтла-Ярве, то повышение предельной численности населения, по оценке департамента, ухудшит доступность аптечной услуги.

«Из пояснительной записки к законопроекту не выясняется, каким образом пришли к выводу, что за пределами перечисленных пяти городов в дальнейшем будет обосновано то, что пациент может получать сокращенную аптечную услугу»,- написала заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск в заявлении, отправленном в Рийгикогу.

Кроме того, Департамент лекарств отметил, что поправка позволила бы собственникам сегодняшних аптечных сетей «агрессивно расширять» свои аптеки в регионах с населением меньше 20 000 человек. Это, по оценке специалистов, нанесло бы вред конкуренции между аптеками, и отодвинуло бы с рынка общие аптеки (в том числе, находящиеся в собственности провизоров).

Сейчас 40-часовую аптечную помощь нужно обеспечить в регионе с населением больше 4000 жителей. Согласно поправкам законопроекта, в дальнейшем это должно будет быть обеспечено только в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну и Кохтла-Ярве.

«В пояснительной записке не объяснено, почему хотят сократить доступность аптечной услуги в большей части Эстонии. Экономия расходов на рабочую силу не оправдывает сокращения доступности аптечной услуги»,- считают в Департаменте лекарств.

Поскольку в каждой сетевой аптеке на месте не обязан находиться консультирующий людей провизор, то позволяя сетевые аптеки по всей Эстонии, за исключением пяти городов, по оценке департамента, может пострадать качество предоставляемой услуги.

«Речь идет об обслуживающем сети аптек интересе сэкономить на расходах на рабочей силе за счет снижения качества аптечной услуги», - объяснили в Департаменте лекарств.

Запланированные изменения закона, по оценке специалистов, доведут до того, что хотя формально аптечная услуга будет очень хорошо доступна, значительно снизится ее качество.

«Поправки к закону не служат интересам здоровья населения, просто хотят защитить интересы собственников нынешних сетей аптек, еще больше подстраховав их позиции на рынке»,- написали специалисты Департамент лекарств.