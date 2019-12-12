Новый законопроект: у потребителя есть право покупать топливо без биодобавок

У общественности сложилось впечатление, что нашествие биотоплива неотвратимо: если в прошлом году требование составляло 3 процента, то в этом году - 6 процентов, а в следующем - 10 процентов на каждый литр. Целью является более чистая окружающая среда и достижение климатических целей Европейского Союза. Но на самом деле все не так просто.

Хотя в следующем году биологические требования действительно возрастут до 10 процентов, вся система станет более гибкой: каждый продавец топлива сможет сам решать, каким будет его вклад в более чистую окружающую среду. Кто-то выполняет требование, продавая биометан на внутреннем рынке, кто-то покупает статистику на рынке, кто-то смешивает больше биодизеля с топливом летом и меньше - зимой, кто-то и вовсе находит четвертый вариант. Короче говоря, идея состоит в том, что не в каждом литре топлива должна присутствовать биодобавка, но продавец должен достигать 10-процентного показателя в среднем за шесть месяцев.

Интересно, однако, что если до сих пор государство вынуждало автозаправочные станции поддерживать определенный уровень - физически добавляя по крайней мере 6 процентов биотоплива на каждый литр и пополняя остальное по своему усмотрению - теперь этого требования нет. Более того, в самом последнем законопроекте говорится, что «потребитель должен иметь право получать со станции технического обслуживания топливо, которое ему лучше всего подходит». Однако на заправочной станции также должны быть соответственно обозначенные заправочные терминалы и пистолеты.

Другими словами, человек может наплевать на все требования зеленой энергии, и если его душа жаждет 100-процентного ископаемого бензина старой школы, все бензоколонки должны его предложить. В более ранних версиях проекта такое исключение предоставлялось только машинам Сил обороны и Кайтселийта для поддержания боеготовности.

Это исключение раздражало министра финансов Мартина Хельме, который сказал, что не может отдать предпочтение узкому сектору, тем более, что жалуются и другие, в том числе - рыбаки, компании водоснабжения, компании централизованного теплоснабжения, больницы, спасательные службы и фермеры. Ропот слышен даже среди простых частных клиентов. Поэтому всем им пошли навстречу, и они смогут продолжать работать на полностью ископаемом топливе.

На сегодняшний день ископаемое топливо старого образца продавала в основном компания Alexela, которая достигла своих климатических и экологических целей благодаря продажам биометана на внутреннем рынке. Со следующего года другим сетям также придется продавать топливо без биодобавок. Хотя спрос, безусловно, существует, сделать это им будет затруднительно, и, скорее всего, им придется покупать статистику у Alexela.

Цена топлива может вырасти

Глава Эстонского нефтяного союза Март Раамат, отметил, что, хотя автозаправочные станции должны будут продавать полное ископаемое топливо, не стоит чураться и биотоплива. Он объяснил, что проблемы возникают только с биодобавкой Fame первого поколения, которая производится из рапсового масла или других растительных жиров. Проблема с Fame заключается в том, что при длительном хранении она портится, и двигатель может начать бастовать. Это было важной причиной, по которой машины Сил обороны и Кайтселийта первоначально освободили от биотопливной повинности.

Если же говорить о биодобавках второго поколения, таких как HVO, их можно не бояться, уверяет Раамат. «HVO не вызывает проблем с длительным хранением и подходит как для простых, так и для требовательных потребителей топлива так же, как и старое доброе обычное ископаемое топливо», - пояснил глава союза.

В то же время, он признал, что план отказа от Fame может означать удорожание литра топлива, поскольку возможности выбора для продавцов топлива сужаются, а добавки HVO стоят дороже. «Цены на топливо в Эстонии уже сейчас являются одними из самых высоких в регионе, и введение каких-либо дополнительных ограничений может еще больше усилить ценовое давление на конечного потребителя», - сказал он.