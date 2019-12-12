Жителей Ласнамяэ довели: полиция просит «Тондираба» разобраться с дрифтерами

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, парковка у "Тондираба" часто используется водителями для дрифта, поскольку имеет большую площадь, а никаких препятствий для движения на ней нет, пишет rus.err.ee .

По словам технического директора ледового холла "Тондираба" Эдуарда Виноградова, сейчас эту проблему решает Департамент по делам молодежи спорта в сотрудничестве с Департаментом транспорта, а они сами сами являются заложниками ситуации. "Действительно, заезды на площадке проходят, но мы подотчетное учреждение и сами решение о том, что следует перестроить парковку, принимать не можем", - заключает Виноградов.