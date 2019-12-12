WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории

Отчет насчитывает 62 страницы, на каждой из которых стоит пометка "confidential" ("секретно"), и подтверждает данные, обнародованные в более ранних утечках.

В документе подробно описана доказательная база того, что с данными лаборатории действительно производились манипуляции перед их передачей экспертам WADA. Причем "хакеры" не слишком умело попытались скрыть этот факт.

17 декабря 2018 года, в день первого приезда экспертов, системный администратор Евгений Мочалов (муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой) выставил в LIMS дату 12 ноября 2015 года - за пять дней до бегства в США бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

Он удалил ряд файлов, созданных после этой даты, а также информацию об этих изменениях, оставшуюся в журнале операций. В частности, Мочалов удалил более 450 копий базы, созданных в результате автоматического сохранения в 2016 году.

Российские власти утверждают, что Мочалов скопировал эти данные на свой личный компьютер, с тем чтобы освободить место на диске лаборатории. Однако экспертиза показала, что лабораторный диск на тот момент был свободен на 93%.

Далее 8 января 2019 года администратор удалил из LIMS еще 632 файла с данными, а также все их копии, которые создавались в результате автоматических сохранений.

Чтобы сделать это, администратор установил в системе дату 23 мая 2015 года. Затем, в попытке вернуться в правильную дату (8 января), он ошибся и вместо 08/01/2019 ввел 01/08/2019 в формате, принятом в США.

В результате система оказалась датирована августом 2019-го - еще не наступившим на тот момент числом.

Утверждается, что всего с 1 по 9 января 2019 года из LIMS было удалено 19 982 файла, полностью исчезли копии данных за 2008-11 годы.

Авторы отчета пришли к выводу, что целью манипуляций было сокрытие положительных результатов проб 145 спортсменов. На основании имеющихся данных обвинения в нарушениях антидопинговых правил получили 47 спортсменов - 41 штангист, два биатлониста, один борец, два тхэквондиста и один гребец.

В сентябре WADA дала российской стороне возможность объяснить произведенные манипуляции, направив большой список вопросов по изменениям и получив ответ из России. Однако аргументы не были приняты во внимание и итогом стали глобальные четырехлетние санкции против российского спорта.

По версии Минспорта, изменения в базу внесли Родченков и его пособники, дабы опорочить российских спортсменов.