ГРАФИК: Смотрите, у каких крупных предприятий Эстонии самая лучшая репутация

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, Swedbank, на протяжении многих лет входивший в первую тройку, в этом году не попал даже в десятку. Сейчас банк находится в конце третьей десятки (29 место), к нему относятся значительно более негативно, чем ранее, кроме того, снизилась и оценка прочности предприятия.

«Очевидно, что скандалы, связанные с отмыванием денег, серьезно повлияли на репутацию предприятий в финансовом секторе», - сказал Воог.

По словам Воога, достигнувшие вершины рейтинга предприятия объединяет то, что они одинаково высоко оцениваются людьми из разных слоев населения. «Занявший позицию лидера концерн A. Le Coq популярен во всех основных потребительских сегментах – высокую оценку ему поставили мужчины и женщины, молодые и пожилые, эстонцы и представители других национальностей», - объяснил Воог.

A.Le Coq входил в первую десятку и в предыдущие три года, однако впервые за 20 лет проведения исследования предприятие заняло первое место. По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, за этим стоит ведущая роль предприятия в борьбе против повышения алкогольных акцизов. «Этим летом алкогольный акциз был понижен, и A. Le Coq оказался в числе победителей», - отметил Воог. «При этом в 2017-м году, когда розничные цены на алкоголь резко повысились из-за государственной акцизной политики, рейтинг репутации A. Le Coq был наиболее низким за последние десять лет. Это указывает на то, что рейтинг предприятий зависит не только от их собственной деятельности, но и от окружающей экономической среды и государственных мер регулирования».

Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп выразил надежду, что репутация предприятия все же зависит не от политики государства, а от их собственных действий. «В то же время любое внимание со стороны общества повышает узнаваемость предприятия, поэтому акциз мог сыграть свою роль», - сказал Нооп. «Мнение жителей Эстонии, безусловно, важно для нас, и в дальнейшем A. Le Coq возьмет на себя еще большую ответственность перед обществом и окружающей средой».

Большая часть предприятий, вошедших в ТОП-10, занимали эти позиции и в прошлом году, однако некоторые компании совершили заметные рывки: Tallinna Sadam поднялся с 26-го по 10-е место, а ABB - с 20-го на 5-е. Занявший третье место Coop в прошлом году замыкал первую десятку, а Selver поднялся с шестого на второе место.

В ходе ежегодного исследования известности и репутации крупных предприятий Эстонии Kantar Emor составило рейтинг на основе оценки общего отношения и индекса прочности. Исследование провели в 20-й раз. Целью опроса является составление рейтинга на основе общей репутации, речь не идет о составлении рейтинга брендов. Людей просят по десятибалльной шкале оценить отношение к предприятию (1 - «очень негативно», 10 - «очень позитивно») и индекс прочности (1 - «очень слабо», 10 - «очень сильно»). Эти критерии, наряду с общим доверием, являются главными аспектами при формировании имиджа предприятия.