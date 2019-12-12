Чт, 12.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Фото: новая система светофоров стала сюрпризом для водителей и пешеходов

Фото: новая система светофоров стала сюрпризом для водителей и пешеходов

Рабочие сегодня в центре Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги установили новую систему светофоров: теперь вместо обычного зеленого света появляется елочка.

Специалист по дорожному движению Пярнускую горуправы Тоомас Таммела сказал Pärnu Postimees, что таким образом хотели создать праздничную атмосферу и приятно удивить участников дорожного движения.

«Надеемся, что это понравится людям», - сказал он.

Насколько известно Таммела, зеленый сигнал в виде елочек стал новаторским решением не только в Пярну: и во всей Эстонии такого раньше не пробовали делать.

Специалист также отметил, что это не единственный сюрприз для жителей и гостей Пярну перед праздниками. Но раскрывать подробности пока не стал.

Зеленые елочки на светофорах, по первоначальным планам, должны остаться до начала нового года.

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