Фото: новая система светофоров стала сюрпризом для водителей и пешеходов

Специалист по дорожному движению Пярнускую горуправы Тоомас Таммела сказал Pärnu Postimees, что таким образом хотели создать праздничную атмосферу и приятно удивить участников дорожного движения.

«Надеемся, что это понравится людям», - сказал он.

Насколько известно Таммела, зеленый сигнал в виде елочек стал новаторским решением не только в Пярну: и во всей Эстонии такого раньше не пробовали делать.

Специалист также отметил, что это не единственный сюрприз для жителей и гостей Пярну перед праздниками. Но раскрывать подробности пока не стал.