Фото: новая система светофоров стала сюрпризом для водителей и пешеходов

Рабочие сегодня в центре Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги установили новую систему светофоров: теперь вместо обычного зеленого света появляется елочка.
Специалист по дорожному движению Пярнускую горуправы Тоомас Таммела сказал Pärnu Postimees, что таким образом хотели создать праздничную атмосферу и приятно удивить участников дорожного движения.
«Надеемся, что это понравится людям», - сказал он.
Насколько известно Таммела, зеленый сигнал в виде елочек стал новаторским решением не только в Пярну: и во всей Эстонии такого раньше не пробовали делать.
Специалист также отметил, что это не единственный сюрприз для жителей и гостей Пярну перед праздниками. Но раскрывать подробности пока не стал.
Зеленые елочки на светофорах, по первоначальным планам, должны остаться до начала нового года.