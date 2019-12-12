Фото: в парке на Штромке куражились вандалы, ущерб составил около 2000 евро

«Это неприемлемое и антиобщественное поведение, за которым должно последовать наказание. Поэтому мы обратились с заявлением в полицию, которая расследует инцидент. Город тратит большие суммы из карманов налогоплательщиков. Мы совсем недавно установили новые скамейки и места для барбекю в парке на Штромке и в Мериметса, а до этого заменили мусорные ящики. Ведется капитальный ремонт детской площадки. Такой вандализм меня очень огорчает», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.