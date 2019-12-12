Чт, 12.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт
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  • Фото: в парке у Штромки куражились вандалы, ущерб составил около 2000 евро

Фото: в парке у Штромки куражились вандалы, ущерб составил около 2000 евро

Вандализм на Штромке

ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

В ночь на 12 декабря вандалы разрушили мусорные контейнеры и опрокинули уличные туалеты в парке у пляжа Штромка, сообщила пресс-служба районной управы Пыхья-Таллинна.

В конце пляжного парка со стороны Хааберсти три мусорных контейнера были выведены из строя, также перевернуто большинство туалетов, установленных районной управой.

«Это неприемлемое и антиобщественное поведение, за которым должно  последовать наказание. Поэтому мы обратились с заявлением в полицию, которая расследует инцидент. Город тратит большие суммы из карманов налогоплательщиков. Мы совсем недавно установили новые скамейки и места для барбекю в пляжном парке на Штромке и в Мериметса, а до этого заменили мусорные ящики. Ведется капитальный ремонт детской площадки. Такой вандализм меня очень огорчает», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Вандализм на Штромке

ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

Если туалеты удалось установить обратно, поскольку они были практически не повреждены, то три мусорных контейнера сломаны и требуют замены. Причиненный ущерб оценивается в 2 000 евро. 

Районная управа хочет ликвидировать последствия вандализма как можно скорее.

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