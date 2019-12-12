Подумайте: может быть, вы не можете продать свою недвижимость именно по этой причине

Естественно, что каждый собственник квартиры или дома хочет индивидуализировать свое жилье. Это похвально, но если вы знаете, что рано или поздно вам захочется переехать, подумайте о выборе решений для отделки интерьера, рекомендует портал об интерьере Freshome.

Да, продавать жилище с ярким специфическим интерьером сложнее, чем с нейтральным. Особенно важно для продажи, чтобы стены были окрашены в нейтральные тона. Если вы не продаете дом с мебелью, не имеет значения, стоит ли там современная мебель, классический диван, рустикальная кухня или блестящий хромом хай-тек. Но стены, полы и потолки должны соответствовать вкусам и претензиям практически любого покупателя.

Дизайнер интерьера из Лос-Анджелеса Джон Линден вспоминает, например, о том, что однажды у него был клиент, который никак не мог продать дом с интерьером в ковбойском стиле. «В районе, где находился дом, недвижимость продавалась очень быстро, а его дом - почти год. Когда он наконец согласился изменить дизайн интерьера, покупатель тут же появился», - привел он хороший пример того, как неправильный декор может повредить продаже.