Историку-расчленителю Соколову грозит иск на десять миллионов

"Родители [Анастасии] пока не готовы обсуждать конструктивно такие вопросы. Сорока дней со дня убийства еще не прошло. Но такой вопрос обязательно поднимем, - уточнила она. - Учитывая, что фотографии определенного содержания попали в СМИ, речь должна идти о сумме не менее десяти миллионов рублей. Можно и сто миллионов затребовать, но есть реалии".

С момента убийства Ещенко прошел месяц. По словам адвоката, до сегодняшнего дня ни с матерью погибшей, ни с ней самой не пытались связаться представители Соколова, передает Newsru. Лишь утром 12 декабря ей написал адвокат Почуев: "Считаю необходимым обсудить аспекты нашего общего дела, но с разных сторон. Жду звонка". "На извинения вроде не очень похоже", - добавила Бакшеева.

Сторона потерпевшей не готова проявить снисхождение к Соколову, говорит она.

Александра Бакшеева также считает, что защита Соколова пытается создать условия для признания его невменяемым или переквалификации обвинения со статьи об убийстве на статью об убийстве в состоянии аффекта, а также сделать образ историка достойным большего сочувствия. "Я долго наблюдала в СМИ за тем, что транслирует сторона защиты, что транслирует Соколов. Могу выделить несколько блоков информации. Первый: на Соколова проводилась массивная травля, суды. Второй: Александр Почуев говорил о влиянии полнолуния на психическое состояние обвиняемого, заявлял, что он может потерять рассудок", - отметила Бакшеева.

По ее словам, защита историка придерживается очевидно продуманной позиции. "Эксперты будут принимать решение [о психическом состоянии Соколова]. Эксперты тоже находятся не в вакууме, а в СМИ такие вещи публикуются", - объяснила адвокат потерпевшей стороны.

Адвокат Соколова Александр Почуев в разговоре с РБК опроверг обвинения в попытках повлиять на экспертов через прессу. "Никаких инфоповодов мы не создаем, а просто вынуждены реагировать на ту травлю, которая развернулась в СМИ. Коллега признает тот факт, что активно формируется общественный вердикт. Мы хотим иметь право на ответное слово, хотим показывать не только ужасную сторону этой трагедии, но и человеческую", - заявил он. Почуев также попросил оказать содействие в конструктивном урегулировании последствий этой трагедии, а не создавать информационные поводы.

В среду Почуев заявил, что Соколов мог решиться на преступление под действием лекарств. "Он пожилой человек и принимал ряд препаратов. Кроме того, накануне вместе с Анастасией [Ещенко] они принимали противовирусные лекарства. У защиты возникли вопросы, могло ли это в сочетании с алкоголем повлиять на возбудимость, мог ли он потерять контроль над собой. Сам по себе он человек эмоциональный", - сказал защитник.

Ранее адвокат говорил, что отрабатываются версии самооговора и самообороны. Версия о медикаментах при этом не звучала.