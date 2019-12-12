На Украине задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

"Только что Нацполиция задержала и по согласию с Генпрокуратурой предъявляет обоснованное обвинение фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и настойчивой работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" - пояснил министр.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия, пишет "УНИАН".

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве.

В 2018 году гражданская жена Павла Шеремета Алена Притула обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой. Она пожаловалась на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко, медленное расследование и нежелание правоохранительных органов считать произошедшее терактом.

В более раннем, февральском, обращении женщины к генпрокурору было сказано: "Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

В июле 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться прорыва в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Однако конкретных сроков он не назвал.