Видео: подозреваемый в убийстве застрял в потолке зала суда при попытке побега

В Щербинском суде Москвы слушалось дело обвиняемого в ритуальном убийстве сестры, пишет портал Росбалт.

9 декабря 2019 года в подъезде жилого дома в Москве был найден труп 21-летней девушки. На ее теле обнаружились ножевые ранения и какие-то ритуальные рисунки. Полиция вскоре задержала 18-летнего брата девушки - Леонида Гейсера. На допросе молодой человек признался, что убил родственницу, чтобы изгнать из нее бесов или, как он выразился, «избавиться от демонов».

10 декабря в Щербинском суде Гейсеру выбирали меру пресечения, но он сам сидеть явно не хотел и предпринял одновременно и креативную, и в то же время не самую продуманную, попытку побега.

Гуманоида, который вчера под спайсами зарезал собственную сестру в Новой Москве, до сих пор не отпустило. На избрании меры пресечения Леонид Грейсер попытался сбежать из клетки через потолок.



Ор выше гор 🙊 pic.twitter.com/H01VSlUe6o — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) December 10, 2019

Юноша залез на верх стеклянной клетки и на глазах у полицейских пробил подвесной потолок. Ему удалось почти полностью скрыться за ним, но когда закончилось пространство для маневра, он застрял, и полицейские начали бить его дубинками и электрошокерами. Неудавшийся беглец вскоре сдался и спрыгнул обратно в стеклянную клетку.