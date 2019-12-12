Чт, 12.12.2019
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Видео: подозреваемый в убийстве застрял в потолке зала суда при попытке побега

Ekraanikuva videost.

ФОТО: twitter

В сети появилось видео, где подозреваемый прямо в суде попытался вырваться на свободу через потолок, но потерпел фиаско.

В Щербинском суде Москвы слушалось дело обвиняемого в ритуальном убийстве сестры, пишет портал Росбалт. 

9 декабря 2019 года в подъезде жилого дома в Москве был найден труп 21-летней девушки. На ее теле обнаружились ножевые ранения и какие-то ритуальные рисунки. Полиция вскоре задержала 18-летнего брата девушки - Леонида Гейсера. На допросе молодой человек признался, что убил родственницу, чтобы изгнать из нее бесов или, как он выразился, «избавиться от демонов».

10 декабря в Щербинском суде Гейсеру выбирали меру пресечения, но он сам сидеть явно не хотел и предпринял одновременно и креативную, и в то же время не самую продуманную, попытку побега. 

Юноша залез на верх стеклянной клетки и на глазах у полицейских пробил подвесной потолок. Ему удалось почти полностью скрыться за ним, но когда закончилось пространство для маневра, он застрял, и полицейские начали бить его дубинками и электрошокерами. Неудавшийся беглец вскоре сдался и спрыгнул обратно в стеклянную клетку. 

Ролик наделал много шума в социальных сетях.

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