Чт, 12.12.2019
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Три испанских футболиста получили по 38 лет за изнасилование несовершеннолетней

Виктор Родригез (в центре), Карлос Куадрадо (слева) и Рауль Кальво (справа)

ФОТО: SANTI OTERO/EPA

В Испании три бывших футболиста приговорены в общей сложности к 114 годам тюремного заключения за изнасилование несовершеннолетней, пишет Newsru.com.

Экс-игроки клуба "Арандина" из третьего дивизиона чемпионата страны Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет каждый за насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки, произошедшее на съемной квартире в 2017 году.

По данным СМИ, ни один из обвиняемых не признал свою вину. Все трое заявляли, что не имели сексуального контакта с пострадавшей, а также понятия не имели о ее возрасте. При этом мать девочки уверяет, что та была в школьной форме.

Приговор еще не окончательный и может быть обжалован в Верховном суде.

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