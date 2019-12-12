Три испанских футболиста получили по 38 лет за изнасилование несовершеннолетней

Экс-игроки клуба "Арандина" из третьего дивизиона чемпионата страны Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет каждый за насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки, произошедшее на съемной квартире в 2017 году.

По данным СМИ, ни один из обвиняемых не признал свою вину. Все трое заявляли, что не имели сексуального контакта с пострадавшей, а также понятия не имели о ее возрасте. При этом мать девочки уверяет, что та была в школьной форме.