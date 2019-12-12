Исследование: жители Эстонии все меньше пользуются наличными

При этом с годами увеличилось число тех, кто чаще использует карточку для оплаты, чем наличные, однако пользующихся для оплаты исключительно карточками два года назад было столько же, сколько и сейчас, передает BNS со ссылкой на Rus.ERR.

По сравнению с предыдущим исследованием процент использования наличных денег при совершении розничных платежей упал. За крупные покупки наличными платят 11% респондентов, 70% расплачиваются в магазине карточкой. Два года назад наличными платили 14%, а в 2013 – 18% респондентов.

По сравнению с прошлым исследованием, число использующих наличные ежедневно сократилось на 5%: в 2017 году таких людей было 16%, в этом году – 11%. Чаще всего наличными пользуются в Южной Эстонии и Вирумаа, особенно в городах Ида-Вирумаа.

Наличные чаще использовали респонденты старшего возраста. Люди с более высокими доходами пользуются наличными реже, чем с меньшими доходами. Участники опроса отметили, что прежде всего наличными платят в случае отсутствия возможности заплатить карточкой, при небольших платежах и по привычке.

47% респондентов из младшей возрастной группы не поддерживают план отменить монеты номиналом в 1 и 2 цента. Такого же мнения придерживаются 38% людей в возрасте от 50 до 59 лет, а также 42% неэстонцев.

По сравнению с 2017 годом люди стали пользоваться мгновенными платежами на 20% больше. Чаще всего эту функцию используют респонденты из возрастной группы 25-49 лет, у людей старше 60 лет зачастую нет карточки с такой функцией. Чаще всего мгновенные платежи совершают в Таллинне, реже всего – в Западной Эстонии.

У большинства респондентов зарплата или пенсия поступает на банковский счет (92%), наличными получают всего 3%.

Почти треть респондентов снимает обычно из банковских автоматов 20-50 евро, четверть – 50-100 и 14% до 20 евро. Пожилые люди снимают большие суммы, чем молодежь.