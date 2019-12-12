Фото: Зеленые и социал-демократы провели акцию перед горсобранием Таллинна

Зеленые недавно предложили сократить в бюджете Таллинна на следующий год различные ненужные расходы, чтобы направить освободившиеся средства в сферу общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе Социал-демократической партии.

Как сказано в письме, участники акции спросили у председателя горсобрания Тийта Терика, припарковавшего свою машину у здания на зарезервированном парковочными конусами месте, почему он не приехал на заседание на автобусе? Терик признал, что график движения автобусов не позволяет ему достаточно быстро совершать рабочие поездки. По оценке участников акции, это лишь подтверждает наличие проблем с общественным транспортом, и что эта сфера нуждается в дополнительных инвестициях.

«Уменьшив расходы на городские медиа, урезав миллионы евро, выделенные на якобы закрытое Таллиннское телевидение и отказавшись от целого ряда других бессмысленных расходов, можно было бы увеличить запланированный на следующий год бюджет общественного транспорта по меньшей мере на 5 процентов», – сказал член правления Партии зеленых Йоонас Лакс.

На прошедшем в этот понедельник заседании финансовой комиссии горсобрания эти предложения поддержки не нашли.

«Сегодня городское собрание рассматривает бюджет столицы, и социал-демократы надеются, что большинство депутатов поддержит выделение дополнительных средств на общественный транспорт. Как мы знаем, например, из-за низких зарплат водителей город не может задействовать новые автобусы. Дополнительные средства можно было бы направить на повышение зарплат водителей и на другие нужды в сфере общественного транспорта», – отметил депутат горсобрания, социал-демократ Раймонд Кальюлайд.

Социал-демократы и зеленые также требуют сделать управление сферой столичного общественного транспорта более профессиональным. Сейчас в совет Tallinna Ühistranspordi AS входят преимущественно политики-центристы. Руководителем этого предприятия после коррупционных скандалов был назначен депутат городского собрания Денис Бородич, который после этого стал во время голосований поддерживать Центристскую партию, оставшуюся в меньшинстве.