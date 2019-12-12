«Стала дорога чужим людям»: врач клиники, где всю жизнь провела пятилетняя девочка, рассказала о ее жизни

Напомним, в больницу ребенка определили родители. Мать девочки считает, что ребенок неизлечимо болен. Однако врачи клиники с этим не согласны. За содержание девочки в клинике родители платили большие деньги.

После того, как эта история была обнародована, органы опеки Москвы заявили, что будет подан иск об ограничении родительских прав в отношении родителей этой девочки.

Гарбер рассказала, что узнала о девочке, когда проходила интернатуру в Центре планирования семьи. По ее словам девочка «спокойная и ласковая».

«Она всегда внимательно разглядывала незнакомцев. Я часто видела, как она рассматривает картины, которые висели в перинатальном центре на стенах, видела, как она по вечерам играет в игрушки», – рассказала изданию Гарбер.

Если говорить о здоровье ребёнка, то единственным отличием девочки женщина назвала то, что ребёнок носит очки.

По словам женщины, с маленькой С. встречались заведующий детским отделением, в котором она находилась, и его исполняющий обязанности на момент отпуска или болезни, а также некоторые медсестры. Она утверждает, что пять человек видели С. ежедневно совершенно. Говоря об остальных сотрудниках, она точного ответа дать не может, однако допускает, что не все могли знать историю девочки и «воспринимал ее как какого-то пациента из отделения детей старшего возраста или педиатрического отделения».

На вопрос журналистки о том, задавала ли Гарбер сама вопросы относительно девочки женщина ответила, что только так и узнала о маленькой С.

Гарбер расспрашивала тот круг людей, что был близок с девочкой. По ее словам, те, люди, что окружали ребёнка любили девочку:

«И стало понятно, насколько девочка за эти годы стала дорога в общем-то чужим людям. Врачи и сотрудники перинатального центра С. полюбили. Мимо нее никто не проходил просто так, всегда останавливались поболтать, если было время — играли. Да, это какие-то две минуты, но это человеческое общение. Все девочке очень сочувствовали», – отметила собеседница «Медузы».

Корреспондент издания также спросила о том, могло ли правление клиники предпринять какие-то юридические меры для того, чтобы ребенок, если она здорова, не находилась в стационаре. Врач ответила, что не знает этого, но отметила, что для С. были созданы самые лучшие условия, какие только могли устроить.