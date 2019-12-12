В МИД России обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik

Власти Эстонии открыто преследуют агентство Sputnik, административными методами мешают его работе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
По заявлениями Захаровой, эстонская Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА "Россия сегодня".
«Для российского средства массовой информации это означает невозможность перечислять зарплату 80 процентам сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги. Фактически полное прекращение деятельности», — сказала Захарова.
Кроме того, власти Таллинна в открытую использует откровенно карательные меры, добавила дипломат.
Захарова считает, что подобные гонения на СМИ практикуются в странах, которые причисляют себя к европейской демократии, удивительны.
«Мы призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные и неправительственные структуры», — заключила официальный представитель МИД.