В МИД России обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik

По заявлениями Захаровой, эстонская Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА "Россия сегодня".

«Для российского средства массовой информации это означает невозможность перечислять зарплату 80 процентам сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги. Фактически полное прекращение деятельности», — сказала Захарова.

Кроме того, власти Таллинна в открытую использует откровенно карательные меры, добавила дипломат.

Захарова считает, что подобные гонения на СМИ практикуются в странах, которые причисляют себя к европейской демократии, удивительны.