Levikom снова проиграл в суде по делу о конкурсе на прокладку сетей 5G

Судящееся с государством предприятие Levikom намерено обжаловать решение, сообщает портал новостей вещания со ссылкой на портал новостей науки и технологий Geenius.

По словам исполнительного директора Levikom Пеэпа Пыльдсамма, суд – не та инстанция, которой следует принимать экономико-политические решения, тормозящие развитие экономики Эстонии и конкурентоспособность государства.

"Для этого (развития – прим. ред.) необходимо, чтобы на рынке как можно быстрее появились сети 5G, а не ограничивать частоты сетью 4G и препятствовать приходу на рынок новых игроков. Полезное для Эстонии решение все же должно принять правительство или министр Кару (Каймар Кару – министр внешней торговли и коммуникаций – прим. ред.), если им небезразлично развитие Эстонии", – заявил Пыльдсамм.

Как писал rus.ERR в сентябре, Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу эстонского телекоммуникационного предприятия Levikom, по оценке которого государство необоснованно ограничивает конкуренцию, выставив на аукцион всего три лицензии.

Выдача частотных разрешений для прокладки 5G-сетей необходима в соответствии с правом ЕС, к 31 декабря следующего года страны ЕС должны разрешить использование частот 3400-3800 мегагерц для наземных систем, позволяющих пользоваться услугами 5G.

Если проект январского постановления министра предпринимательства и ИТ предусматривал два варианта конкурса – на четыре и на три разрешения, то в итоге было решено ограничить число разрешений тремя, по 130 мегагерц.

19 февраля департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил конкурс на выдачу частотных разрешений со сроком участия до 25 марта.

21 февраля компания Levikom через суд оспорила объявление о конкурсе. По оценке Levikom, выставив на аукцион всего три лицензии, государство необоснованно ограничивает конкуренцию в этом секторе.