Пт, 13.12.2019
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Экзитполы пророчат консерваторам победу на выборах в Великобритании

Борис Джонсон.

ФОТО: OLI SCARFF/AFP

По данным экзитполов, Консервативная партия премьер-министра Джонсона получает 368 из 650 мест на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Еще 191 мандат может достаться лейбористам, пишет DW.com.

Экзитполы демонстрируют лидерство старейшей партии Великобритании на внеочередных выборах в Палату общин, прошедших в четверг, 12 декабря. По их данным, Консервативная партия получает абсолютное большинство - 368 из 650 мест в нижней палате парламента, а Лейбористская партия - 191 место. Еще 55 мандатов могут достаться Шотландской национальной партии и 13 - партии "Либеральные демократы".

Лидер консерваторов, действующий премьер-министр Борис Джонсон призвал соратников "получить удовольствие от празднования". "Мы живем в величайшей демократии в мире", - написал политик в своем микроблоге Twitter. В свою очередь, в Лейбористской партии предостерегли от поспешных выводов. "Ночь только начинается, слишком рано говорить об итогах", - заявил ее представитель.

После того как стали известны результаты экзитполов, курс британского фунта стерлингов резко подскочил по отношению к доллару и евро.

Предварительные официальные результаты станут известны утром 13 декабря. В случае получения большинства в Палате общин Джонсон сможет добиться одобрения нового договора о выходе Великобритании из состава Евросоюза, согласованного им с Брюсселем. Ранее договор о Брекзите не получил поддержки в британском парламенте.

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