Пт, 13.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
2

Ратас пока не видит возможности для отмены санкций против России

Юри Ратас.

ФОТО: Sille Annuk

По состоянию на сегодняшний день премьер-министр Эстонии Юри Ратас не видит возможностей для отмены европейских санкций против России, пишет Rus.ERR.

Об этом глава правительства заявил в интервью ERR.

Накануне ЕС решил продлить действие антироссийских санкций еще на полгода, но возможно ли то, что с учетом недавней встречи лидеров "нормандской четверки" летом летом санкции против России будут прекращены?

"Сегодня мяч предельно ясно находится у ворот Российской Федерации - согласны ли они теперь предпринять собственные шаги для решения проблем или нет а то, к чему мы можем придти к июню 2020 года сегодня прогнозировать очень сложно. В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они способны вести диалог. И это, безусловно, является хорошим знаком", - сказал Юри Ратас.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ