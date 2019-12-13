Ратас пока не видит возможности для отмены санкций против России

Накануне ЕС решил продлить действие антироссийских санкций еще на полгода, но возможно ли то, что с учетом недавней встречи лидеров "нормандской четверки" летом летом санкции против России будут прекращены?

"Сегодня мяч предельно ясно находится у ворот Российской Федерации - согласны ли они теперь предпринять собственные шаги для решения проблем или нет а то, к чему мы можем придти к июню 2020 года сегодня прогнозировать очень сложно. В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они способны вести диалог. И это, безусловно, является хорошим знаком", - сказал Юри Ратас.