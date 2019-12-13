Холодильник в очередной раз стал причиной опасного пожара

В четверг вечером в многоквартирном доме в Харьюмаа произошел пожар, начавшийся с холодильника. Одного человека госпитализировали, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
В четверг в 19.32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Кийу волости Куусалу. Прибывшие на место спасатели обнаружили в одной из квартир горящий холодильник.
Пожар был ликвидирован в 19.51. Затем спасатели проветрили помещение. Скорая помощь доставила в больницу находившегося в квартире человека.
Это второй случай на этой неделе, когда пожар начинается с холодильника. Напомним, что в ночь на среду в Тарту произошел трагический пожар, в котором погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, пожар в жилом доме также начался с холодильника.