Холодильник в очередной раз стал причиной опасного пожара

В четверг в 19.32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Кийу волости Куусалу. Прибывшие на место спасатели обнаружили в одной из квартир горящий холодильник.

Это второй случай на этой неделе, когда пожар начинается с холодильника. Напомним, что в ночь на среду в Тарту произошел трагический пожар, в котором погибла семья из пяти человек. По предварительным данным, пожар в жилом доме также начался с холодильника.