Новое подразделение по подавлению бунтов и беспорядков обойдется дороже, чем думали

Познакомивший три месяца назад журналистов с полусырым планом создания резерва внутренней обороны министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) поддал на этой неделе ходу своей инициативе, когда подписал намерение о разработке законопроекта и направил его министерствам и заинтересованным группам.

«То, что там сейчас есть, нельзя воспринимать до конца всерьез. Это рабочая версия», - объяснил Хельме. В то же время документ отвечает на многие до сих пор висевшие в воздухе вопросы и уточняет произнесенные прежде суммы.

Например, если три месяца назад Хельме сообщил, что расходы резерва в период 2020-2023 годов составят 19,7 миллиона евро, то есть почти пять миллионов евро в год, то из планируемого законопроекта выяснятся, что 4,4 миллиона евро каждый год будет уходить на оснащение, вооружение и обучение членов резерва.

Плюс каждый год полмиллиона евро будут тратиться на расходы, связанные с администрованием резерва, например, на создание новых должностей, чтобы вести учет находящихся в резерве людей, а также планировать резервную службу в Департаменте полиции и погранохраны.

Почти миллион евро каждый год планируется выделять на постоянные расходы, связанные с усилением от привлечения помощников полицейских. Например, есть план создать в каждом уезде должность руководителя группы, задачей которого будет увеличение числа помощников полицейских, организация повседневной деятельности и кризисное обучение. Поскольку расходы, прежде всего, возникают в Департаменте полиции и погранохраны, покрывать их придется из бюджета Министерства внутренних дел.

Отдельная база данных

Отдельная сумма пойдет на покрытие расходов, связанных с созданием базы данных резерва внутренней обороны. База данных будет сравнима по своей структуре с мобилизационным регистром Сил обороны, и с ее принятием в использование возникнут разовые расходы на приобретение и узаконивание. Сколько это будет стоить, пока не известно.

Если раньше говорили о резерве в 700 членов, то теперь планы стали еще более амбициозными: поначалу, по словам министра внутренних дел, хотят укомплектовать один взвод в 150 человек, а к 2023 году Хельме предсказывает резерв внутренней обороны, состоящий из 1500 членов: «Максимум мы видим где-то 1500 человек, не больше. У нас просто нет для этого ресурсов».

Так далеко, чтобы создать в МВД отдельное военизированное подразделение, как заверил Хельме, конечно, не зайдет: «У Эстонии для этого нет ресурсов и в явно нет потребности в том, чтобы существовали параллельно две системы: вооруженные силы и какие-то подразделения МВД». По словам министра, заинтересованных может быть действительно много: «Мы тоже видим, как много у нас добровольных полицейских. У нас в резерве есть десятки тысяч обученных людей, которым невозможно предложить применение».

Необходимость создания резерва внутренней обороны Хельме объяснил меняющимися проблемами в области внутренней безопасности. Это могут быть массовые беспорядки, миграционные волны, или какие-то внутренние конфликты: «В кризисной ситуации Департамент полиции и погранохраны в одиночку не справится, и мы не можем во всех ситуациях использовать кайтселийтчиков, у которых нет соответствующего обучения, законных прав и обязанностей». Он добавил, что есть сферы жизни, в которые не могут вмешиваться и вооруженные силы.

Резерв внутренней обороны мог бы состоять, например, из помощников полицейских, полицейских, военной полиции, а также отслуживших срочную службу и прошедших обучение по внутренней обороне. Хельме подчеркнул, что присоединение к резерву сил обороны будет добровольным, однако, если человек заключил договор о сотрудничестве, то он обязан участвовать как в учениях, так и в решении конкретных кризисных ситуаций, если в этом возникнет потребность.

Законопроект будет готов к осени

У людей, имеющих военную должность после прохождения срочной службы, которые присоединятся к резерву внутренней обороны, приоритетом будет являться резерв внутренней обороны: «Если он после прохождения срочной службы будет зачислен в состав членов резерва внутренней безопасности и подпишет все договоры о том, что он берет на себя эти обязательства, и он будет там», - объяснил Хелмье.