Другие уезды начинают догонять Харьюмаа по показателям ВВП

В 2018 году ВВП Эстонии составил в текущих ценах 26 миллиардов евро. Доля Харьюского уезда составила 17 миллиардов евро, из которой в свою очередь 14 миллиардов – доля Таллинна. Вслед за Харьюским уездом следуют Тартуский и Ида-Вируский уезды – их доля в ВВП составляет 10% и 6% соответственно. Наименьшие показатели были у Хийуского и Пылваского уездов – менее одного процента в ВВП Эстонии.

В 2018 году 69% всей добавленной стоимости по Эстонии произведено в сфере обслуживания. Прежде всего благодаря влиянию Таллинна и Тарту, удельный вес сферы обслуживания был самым большим в Харьюском уезде (77%) и Тартуском уезде (69%). Доля этого сектора в ВВП оставалась преимущественно на прежнем уровне или даже снизилась, исключение составил лишь Ярваский уезд. Самым стремительным было снижение удельного веса сектора обслуживания в Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах.

Промышленный и строительный сектор сформировал в 2018 году 28% добавленной стоимости по Эстонии. Доля этого сектора в показателе добавленной стоимости уезда была наибольшей в Ида-Вируском уезде (58%), а наименьшей – в Харьюском (22%), Тартуском (26%) и Пыльваском (28%) уездах. В государстве в целом доля промышленного и строительного сектора оставалась преимущественно на уровне предыдущего года, однако по уездам картина была более пёстрой. Если в Пыльваском и Саареском уездах заметно увеличение доли этого сектора, то в Пярнуском, Валгаском и Выруском уездах можно было заметить противоположную тенденцию.

Сельскохозяйственный сектор сформировал в 2018 году 3% добавленной стоимости по Эстонии. Доля этого сектора была наибольшей в Вильяндиском (22%) и Йыгеваском (19%) уездах. Как и в 2017 году, удельный вес сельскохозяйственного сектора продолжал расти в 2018 году и оказал наибольшее влияние на Валгаский, Вильяндиский и Выруский уезды.