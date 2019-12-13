Участники саммита ЕС пришли к компромиссу по климатической нейтральности

Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов, пишет DW.com.

Agreement on #Climate neutrality by 2050 #EUCO reaches a deal on this important goal — Charles Michel (@eucopresident) 12 декабря 2019 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрительно отозвалась о достигнутом соглашении, особо выделив большой прогресс. Однако одному государству - члену Евросоюза нужно время, чтобы обдумать, как именно соглашение будет реализовано, добавила она. Речь идет о Польше. Она намерена двигаться к поставленной цели в собственном темпе, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Триллион евро на защиту климата

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.