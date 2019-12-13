Галерея: белое Рождество в белой квартире

По мнению Свеньи, Рождество — самый лучший сезон для украшения дома. «Мне нравятся простые и естественные варианты декора, не люблю пышный китч. В этом году венки из хвои висят у нас почти на каждом окне и пахнут великолепно. И какое Рождество без елки? Мой дедушка в свое время продавал рождественские ели. Не могу представить себе дом без этого зеленого и ароматного дерева».

Новогоднюю атмосферу хорошо дополняют свечи. «Например, в этом году я сделала подсвечники из обычных стеклянных бутылок, в которые поместила сосновые ветки, а сверху закрепила свечи. Просто, но стильно», — говорит блогер.

Как считает Свенья, созданный ею интерьер — легкий и чистый, в нем чувствуется скандинавское влияния. «Но я бы не сказала, что здесь только скандинавский стиль или чистый бохо — это микс из всего, что мне нравится».