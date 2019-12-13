«Виагра» и 60-летняя мама на телефоне: мошенник воспользовался похотливостью людей

В бизнес по продаже запрещенных средств для повышения потенции и масштабное мошенничество были вовлечены сотни клиентов, пишет Postimees.
Что объединяет высокообразованного специалиста, предпринимателя, работника госпредприятия, слесаря и веселого студента? Древние инстинкты. Это хорошо понимал и Андрей Изотов (32), который превратил зов плоти в машину по зарабатыванию денег.
К схеме, связанной с секс-услугами, и бизнесу по продажу средства для потенции Изотов привлек и своих родителей. Вместо секса потерпевшие получали огромные счета за телефон.
Запрещенная торговля проходила у всех на виду на открытых форумах и сайтах для аукционов, вместе средств для повышения потенции многие покупатели могли приобрести непроверенный мусор. Изотов собрал с сотен обманутых около 100 000 евро.
Сотни потерпевших
Одним весенним вечером работник таллиннского муниципального предприятия Яагуп (имена потерпевших изменены. – прим. авт.) зашел на сайт voodi.ee и заметил там красивую фотографию с молодой пышногрудой женщиной. Рядом с завлекающей картинкой был список различных увлекательных услуг, которые очень заинтересовали Яагупа. Он позвонил по номеру около объявления.
«Я могу прийти в гости?» - спросил Яагуп. Женский голос на другом конце трубки ответил утвердительно. «По какому адресу мне прийти?» - спросил он. Послышался лишь какой-то треск и разговор прервался. Он решил попробовать еще раз. Набрал тот же номер.
«Могу я прийти в гости?» - спросил Яагуп. Женщина ответила утвердительно.
«По какому адресу мне прийти?» - спросил он. Снова послышался треск и разговор прервался.
Яагуп был настойчив. Он попробовал в третий раз. Но все опять пошло по тому же сценарию. Так ему и не удалось провести вечер в компании красивой женщины.
Яагуп звонил по рабочему телефону. Из его зарплаты за эти три звонка сняли 60 евро.
Другой мужчина, сотрудник госпредприятия Меэлис нашел в интернете такую же фотографию и лукавое предложение рядом с ней. Он тоже схватился за телефон.
Меэлиса поначалу как будто ожидал успех, поскольку женщина в ответ на вопрос назвала адрес в Ласнамяэ. Он взял такси и поехал на место. Подъехав к хрущевке, он еще раз позвонил на этот номер, но оттуда доносился лишь знакомый треск и разговор прервался. Он попробовал еще раз, но попытка опять не увенчалась успехом.
Меэлис в печали поехал обратно домой, а следующий счет за телефон преподнес ему неприятную неожиданность.
Проведенных за нос меэлисов и яагупов были сотни.
Телефонный номер, значившийся в нескольких газетах объявлений о сексе, принадлежал фирме Blueberry Fields OÜ, владельцем и руководителем которой является Андрей Изотов. Фирма установила у мобильных операторов три платных номера со специальным тарифом, где за начало разговора была установлена плата в 20 евро.
Если мужчины надеялись получить услугу у молодой грудастой служительницы древнейшей профессии, то зачастую по телефону им отвечала почти 60-летняя мать Изотова, которая по заданному сценарию обслуживала клиентов, так сказать, по телефону.
Объявлений с этими телефонными номерами в интернете было более 2000. Всего потерпевшие позвонили на них около 800 раз и отправили сотни сообщений. Из банковской выписки предприятия видно, то почти вся его выручка поступала через операторов мобильной связи. Через счет фирмы прошло 54 800 евро, которые выманили у изголодавшихся мужчин. Изотов быстро снимал эти деньги в банкомате.
Это мошенничество было не единственной бизнес-моделью, которую организовал смекалистый Изотов. Шофер Вадим остался без работы и искал новое место. В один прекрасный день он нашел в интернете русскоязычное объявление о работе, в котором обещали 150 евро за перевозку товара через эстонско-российскую границу. И так за каждый раз. Вадим был заинтересован в работе и связался с человеком, которого якобы звали Роман.
Потенциальный работодатель пояснил, что товар представлял собой около двух килограммов лекарств, которые необходимо забрать в Ивангороде, спрятать в автомобиле и отвезти в Нарву. Т.е. расстояние было всего в несколько километров – легкие деньги.
Однако неглупый Вадим понимал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Шофер заподозрил, что, очевидно, дело не совсем легально. Как бдительный гражданин он связался с полицией. Там ему пояснили, что действительно контрабанда лекарств из России в Эстонию не разрешена.
«Виагра есть?»
Романом, занимавшимся перевозкой лекарств, вновь оказался все тот же Андрей Изотов. Выяснилось, что Изотов параллельно первой схеме мошенничества запустил и бизнес по продаже нелегальных средств для повышения потенции (прежде всего, «Виагры» и «Видалисты». Чудодейственные средства он предлагал в том числе на портале osta.ee и открытых интернет-форумах.
Из сообщений на мобильном телефоне Изотова видно, как он выдавал себя за дилера, продающего «Виагру»: который колесил на своем Volvo по Таллинну и предлагал нуждающимся в помощи «Виагру» и «Видалисту». И рынок был. Клиентура была пестрая и широкая. Кто хотел купить средства, чтобы попробовать, кто для оживления постельной жизни, кто шутки ради, кто из крайней необходимости.
««Виагра» есть?» - написал один клиент из сотен, и товар быстро был доставлен на место. «Нужна бы уже сейчас, возможно ли это в течение ближайшего часа?» - просил уже другой.
Бизнес процветал. Появились постоянные клиенты. Среди покупателей были и женщины.
«Здравствуйте, нет ли у вас двух таблеток. Я подумала, что удивила бы своего мужа, страдающего от импотенции», - сообщала дама из Таллинна, добавив к сообщению улыбающийся смайлик.
В остальную Эстонию Изотов доставлял товар через посылочные автоматы. Посылки и банковские переводы он оформлял на имя своей матери и отца, чтобы замести следы (не очень успешно). Если мама что-то спрашивала, Андрей утверждал, что продает препараты для похудения.
Средства для повышения потенции причисляются к лекарствам, которые имеют право продавать только аптеки. Т.е., чтобы их продавать, а тем более, импортировать из России, у Изотова не было ни разрешения, ни компетенции. Речь в любом случае идет о товаре сомнительного происхождения (на некоторых упаковках страной производства указана Индия) и очень сомнительного качества.
Такая бизнес-модель беспрепятственна работала несколько лет. Счета Изотова и его родителей выдают, что он заработал на этом около 40 000 евро. Но если прибавить к этому доход, полученный от вышеописанной схемы мошенничества, на запрещенном бизнесе Изотов заработал около 95 000 евро.
Но в действительности ни та, ни другая схема не были особенно гениальны и хорошо засекречены. Прокуратуре, полиции и Департаменту лекарственных средств на Изотова поступило несколько жалоб. Созданная им схема мошенничества обсуждалась на открытых форумах. Нарушения при использовании спецномеров бросилось в глаза и Департаменту технадзора.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной продаже лекарств и мошенничестве. Дом Изотова был обыскан, там были обнаружены килограммы лекарств и почти 5000 евро наличными. В ходе того же следствия была обнаружена и другая «интернет-аптека», продававшая незаконные лекарства и рекламировавшая себя на интернет-форумах. Поначалу подозревали Изотова, однако его причастность к этому интернет-магазину обнаружить не удалось. Дело было закрыто. Больше этот сайт не работает.
Изотова изучали долго. Через три года после возбуждения уголовного дела, в конце октября этого года он предстал перед судом. Его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Потерпевшие не требовали возмещения ущерба, однако у Изотова было конфисковано товара на 38 600 евро. Также государство оставило себе конфискованную наличность в размере 5000 евро. Со счета Blueberry Fields пришлось прибавить еще 13 400 евро, поскольку фирма как юридическое лицо была признана виновной в мошенничестве.
Пресс-секретарь Департамента лекарственных средств Кристи Сарап поясняет, что бизнес на запрещенных лекарствах процветает до сих пор, но переехал в группы в Facebook. «Лишь недавно мы предъявили объявления о продаже и доказательства прокуратуре», - говорит представитель департамента.
Также департамент получил этой весной сообщение о лекарствах, продающихся на портале osta.ee. По просьбе департамента соответствующее объявление было убрано.
Открытые платформы по продаже не несут ответственности и их нельзя наказать, если кто-то с их помощью пытается сбыть запрещенный товар.
«По нашим данным, в основном на портале объявлений встречается текст или сообщение о том, что они не отвечают за содержание объявления», - говорит пресс-секретарь Департамента лекарственных средств.