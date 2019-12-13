«Виагра» и 60-летняя мама на телефоне: мошенник воспользовался похотливостью людей

Объявлений с этими телефонными номерами в интернете было более 2000. Всего потерпевшие позвонили на них около 800 раз и отправили сотни сообщений. Из банковской выписки предприятия видно, то почти вся его выручка поступала через операторов мобильной связи. Через счет фирмы прошло 54 800 евро, которые выманили у изголодавшихся мужчин. Изотов быстро снимал эти деньги в банкомате.

Это мошенничество было не единственной бизнес-моделью, которую организовал смекалистый Изотов. Шофер Вадим остался без работы и искал новое место. В один прекрасный день он нашел в интернете русскоязычное объявление о работе, в котором обещали 150 евро за перевозку товара через эстонско-российскую границу. И так за каждый раз. Вадим был заинтересован в работе и связался с человеком, которого якобы звали Роман.

Потенциальный работодатель пояснил, что товар представлял собой около двух килограммов лекарств, которые необходимо забрать в Ивангороде, спрятать в автомобиле и отвезти в Нарву. Т.е. расстояние было всего в несколько километров – легкие деньги.

Однако неглупый Вадим понимал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Шофер заподозрил, что, очевидно, дело не совсем легально. Как бдительный гражданин он связался с полицией. Там ему пояснили, что действительно контрабанда лекарств из России в Эстонию не разрешена.

«Виагра есть?»

Романом, занимавшимся перевозкой лекарств, вновь оказался все тот же Андрей Изотов. Выяснилось, что Изотов параллельно первой схеме мошенничества запустил и бизнес по продаже нелегальных средств для повышения потенции (прежде всего, «Виагры» и «Видалисты». Чудодейственные средства он предлагал в том числе на портале osta.ee и открытых интернет-форумах.

Из сообщений на мобильном телефоне Изотова видно, как он выдавал себя за дилера, продающего «Виагру»: который колесил на своем Volvo по Таллинну и предлагал нуждающимся в помощи «Виагру» и «Видалисту». И рынок был. Клиентура была пестрая и широкая. Кто хотел купить средства, чтобы попробовать, кто для оживления постельной жизни, кто шутки ради, кто из крайней необходимости.

««Виагра» есть?» - написал один клиент из сотен, и товар быстро был доставлен на место. «Нужна бы уже сейчас, возможно ли это в течение ближайшего часа?» - просил уже другой.

Бизнес процветал. Появились постоянные клиенты. Среди покупателей были и женщины.

«Здравствуйте, нет ли у вас двух таблеток. Я подумала, что удивила бы своего мужа, страдающего от импотенции», - сообщала дама из Таллинна, добавив к сообщению улыбающийся смайлик.

В остальную Эстонию Изотов доставлял товар через посылочные автоматы. Посылки и банковские переводы он оформлял на имя своей матери и отца, чтобы замести следы (не очень успешно). Если мама что-то спрашивала, Андрей утверждал, что продает препараты для похудения.