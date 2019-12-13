Видео: приставка Xbox нового поколения выйдет на рынок в конце 2020 года

Также Microsoft впервые раскрыла облик новой приставки. Консоль получила полностью переработанный дизайн с корпусом в виде прямоугольного параллелепипеда. Из-за этого Xbox Series X больше напоминает системный блок настольного компьютера, чем классическую игровую консоль. При этом допускается как вертикальное, так и горизонтальное расположение приставки, пишет 3DNews .

Как сообщает The Verge , консоль получила процессор AMD Zen 2 и графическую архитектуру Radeon RDNA. Устройство будет оснащаться накопителем NVMe SSD и памятью GDDR6, что позволит ускорить загрузку и обеспечит поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.

В целом приставка, по словам разработчиков, обеспечит в четыре раза более высокую производительность по сравнению с Xbox One X при невероятно низком уровне шума. Также она получит обратную совместимость с играми для консолей предыдущих поколений. В комплект поставки Xbox Series X войдет новый контроллер Xbox Wireless Controller. Его размер и форма были переработаны для повышения удобства использования.