Житель Нарвы, ударивший девушку кулаком, проведет в тюрьме более трех лет

Вируский уездный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы 31-летнего Александра Авдеенко, который в октябре избил свою знакомую в нарвском баре "Имбис".
В то же время за сам этот инцидент он получил всего четыре месяца тюрьмы, пишет Rus.ERR.
Инцидент в баре произошел 13 октября незадолго до 6 утра, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения Авдеенко поссорился со своей 21-летней спутницей и ударил ее кулаком в лицо от чего чего девушка упала на пол. На место приехала полиция, которая задержала подозреваемого.
На состоявшемся в ноябре судебном заседании за физическое насилие по отношению к девушке Александра Авдеенко приговорили к четырем месяцам тюремного заключения, но поскольку ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и находился на испытательном сроке, в общей сложности ему придется провести в тюрьме 3 года, 6 месяцев и 28 дней.