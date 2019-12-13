Житель Нарвы, ударивший девушку кулаком, проведет в тюрьме более трех лет

В то же время за сам этот инцидент он получил всего четыре месяца тюрьмы, пишет Rus.ERR.

Инцидент в баре произошел 13 октября незадолго до 6 утра, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения Авдеенко поссорился со своей 21-летней спутницей и ударил ее кулаком в лицо от чего чего девушка упала на пол. На место приехала полиция, которая задержала подозреваемого.