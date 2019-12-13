Пт, 13.12.2019
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  • Фото: поступила в продажу квартира с отдельным входом в популярном районе Таллинна

Фото: поступила в продажу квартира с отдельным входом в популярном районе Таллинна

Kalamaja korter.

ФОТО: City24

С любовью реновированная и со вкусом обставленная квартира в Каламая с нетерпением ждет новых хозяев, пишет портал Kodustiil. 

Квартира площадью 70 м2 в доме 1919 гоода - находка для людей, мечтающих переехать в Каламая. На первом этаже этой уютной и стильной квартиры находятся открытая кухня-гостиная, ванная комната с душем, вместительная кладовка и небольшое помещение перед лестницей.  

Квартира в Каламая.

ФОТО: City24

Наверху находятся две спальни - одна большая, другая поменьше и ванная.

Квартира в Каламая.

ФОТО: City24

По документам это - квартира, но фактически это пристройка к большому дому с отдельным входом. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: City24

Подробности можно найти на портале недвижимости City24.

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