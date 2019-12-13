Фото: поступила в продажу квартира с отдельным входом в популярном районе Таллинна

Квартира площадью 70 м2 в доме 1919 гоода - находка для людей, мечтающих переехать в Каламая. На первом этаже этой уютной и стильной квартиры находятся открытая кухня-гостиная, ванная комната с душем, вместительная кладовка и небольшое помещение перед лестницей.

Квартира в Каламая. ФОТО: City24

Наверху находятся две спальни - одна большая, другая поменьше и ванная.

Квартира в Каламая. ФОТО: City24

По документам это - квартира, но фактически это пристройка к большому дому с отдельным входом.

Квартира в Каламая. ФОТО: City24