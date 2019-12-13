Фото: поступила в продажу квартира с отдельным входом в популярном районе Таллинна

С любовью реновированная и со вкусом обставленная квартира в Каламая с нетерпением ждет новых хозяев, пишет портал Kodustiil.
Квартира площадью 70 м2 в доме 1919 гоода - находка для людей, мечтающих переехать в Каламая. На первом этаже этой уютной и стильной квартиры находятся открытая кухня-гостиная, ванная комната с душем, вместительная кладовка и небольшое помещение перед лестницей.
Наверху находятся две спальни - одна большая, другая поменьше и ванная.
По документам это - квартира, но фактически это пристройка к большому дому с отдельным входом.
Подробности можно найти на портале недвижимости City24.